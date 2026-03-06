«Повысятся показатели рождаемости в стране». Депутат Мингорсовета рассказала, как поддержат белорусок в 2026-м

Про задачи и цели Года белорусской женщины, а также о многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Наталья Крупская, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

В контексте Года белорусской женщины, какие направления вы считаете наиболее приоритетными для развития?

Наталья Крупская, депутат Минского городского Совета депутатов:

Направлений будет много и работа запланирована очень кропотливая и большая, но основными для себя, по крайней мере, я выделяю – формирование и укрепление статуса, бренда белорусской женщины, здоровья и безопасности белорусской женщины и, конечно, их семей. Социальная поддержка, правовая поддержка – это то, что является важным для каждой из нас. Наталья Надольская:

Как Год белорусской женщины может способствовать решению демографических проблем страны? Какие инструменты и программы могут быть задействованы в этом направлении? Что об этом говорят в женских коллективах?