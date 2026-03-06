«Повысятся показатели рождаемости в стране». Депутат Мингорсовета рассказала, как поддержат белорусок в 2026-м
Про задачи и цели Года белорусской женщины, а также о многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Наталья Крупская, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
В контексте Года белорусской женщины, какие направления вы считаете наиболее приоритетными для развития?
Наталья Крупская, депутат Минского городского Совета депутатов:
Направлений будет много и работа запланирована очень кропотливая и большая, но основными для себя, по крайней мере, я выделяю – формирование и укрепление статуса, бренда белорусской женщины, здоровья и безопасности белорусской женщины и, конечно, их семей. Социальная поддержка, правовая поддержка – это то, что является важным для каждой из нас.
Наталья Надольская:
Как Год белорусской женщины может способствовать решению демографических проблем страны? Какие инструменты и программы могут быть задействованы в этом направлении? Что об этом говорят в женских коллективах?
Наталья Крупская:
У нас в стране, чтобы создать комфортные условия для работы, реализации женщин, мне кажется, все уже продумано, все уже существует, но ввиду тематики Года белорусской женщины, у нас выделен целый план, в который входит очень много направлений, которые предусматривают оказание помощи, льгот, организация и проведение многих мероприятий, которые будут кого-то мотивировать для каких-то достижений, оказывать психологическую, эмоциональную поддержку. Разработано много финансовой поддержки.
Думаю, что это в обязательном порядке принесет свои плоды. Будет не просто проведение красивых, ярких, женственных мероприятий, это обязательно будет результативно, скажется на проценте повышения показателей рождаемости у нас в стране.
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