Лукашенко: коллективный Запад развернул оголтелую борьбу за понижение статуса БРИКС

Некоторые эксперты БРИКС ассоциируют как способ избавиться от долларового ига. А ведь сама организация сначала создавалась как союз стран с большим потенциалом. Цель была обратить внимание на себя главных акторов планеты. Теперь уже БРИКС – аббревиатура большинства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это говорит о том, что против БРИКС развернута оголтелая кампания. Соединенные Штаты Америки, коллективный Запад (они себя так называют) развернули борьбу за понижение статуса БРИКС. Примеры мы знаем. Идет давление. Если вы в БРИКС, значит, попадете под санкции, значит, мы с вами не будем торговаться, вы инвестиции, кредиты не получите, мы создадим вам сложности и трудности. Поэтому в нашей организации БРИКС, а мы стали партнерами, это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб, очень много вопросов. И порой мы выдаем желаемое за действительное. И то, что я говорил, это надежда на хорошее будущее.