В Италии из-за ближневосточного конфликта резко подорожало топливо

Европа сталкивается с тяжелыми экономическими последствиями ближневосточного конфликта. В Италии стремительно растут цены на топливо. Так, стоимость бензина достигла самого высокого уровня с 2025 года, а дизель по дороговизне побил рекорд трехлетней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На некоторых заправках стоимость топлива уже превысила два евро за литр, что вызывает тревогу как у автомобилистов, так и у владельцев заправок. Все это – последствия резкого подорожания нефти из-за конфликта в Иране. Застрявшие в Персидском заливе танкеры и закрытие нефтеперерабатывающих заводов стран Персидского залива привели к тому, что стоимость барреля превысила 89 долларов. В такой ситуации итальянские НПЗ не торопятся поставлять горючее потребителям. Во-первых, боятся возможного дефицита сырья, а во-вторых, ждут дальнейшего повышения цен на топливо, чтобы заработать. Правительство во главе с премьером Джорджей Мелони заявило о готовности вмешаться и ужесточить налоги для тех, кто будет спекулировать на росте цен.