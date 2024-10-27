Лукашенко: Зеленский представил «план победы» – тут уже не до победы, дай бог остановиться
На саммите БРИКС в Казани – с десяток первых лиц, но в самом плотном кольце СМИ наш Президент. Оно и ясно. Во-первых, отвечает всегда откровенно, не отказывает, да и повод то какой! Наши выборы, наша внутренняя повестка перебила ту, что формировалась 23 октября на самом саммите БРИКС.
Между многочисленными двусторонними переговорами Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистов и, что интересно, новые ответы публикуют до сих пор!
Похоже, Александр Лукашенко сегодня – единственный в мире лидер, способный ответить на любой вопрос и приблизить к пониманию реально происходящего широкие слои населения и понимающий важность этого самого диалога. Хоть и Батька, но не отмахивается с позиции «дорастете – поймете».
А что вообще происходит? Вы можете нам рассказать и объяснить?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что происходит, вы хорошо знаете (подробности). Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на Земле. План мирный Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируется.
– Вы имеете в виду «план победы», который он представляет на Западе?
– Совершенно верно. План мира, будем так говорить. Он называет его «план победы». Странное название. Тут уже не до победы. Дай бог остановиться.
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