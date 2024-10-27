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Лукашенко: Зеленский представил «план победы» – тут уже не до победы, дай бог остановиться

27 октября 2024 16:50
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На саммите БРИКС в Казани – с десяток первых лиц, но в самом плотном кольце СМИ наш Президент. Оно и ясно. Во-первых, отвечает всегда откровенно, не отказывает, да и повод то какой! Наши выборы, наша внутренняя повестка перебила ту, что формировалась 23 октября на самом саммите БРИКС. 

Между многочисленными двусторонними переговорами Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистов и, что интересно, новые ответы публикуют до сих пор! 

Лукашенко: Зеленский представил «план победы» – тут уже не до победы, дай бог остановиться-2

Похоже, Александр Лукашенко сегодня – единственный в мире лидер, способный ответить на любой вопрос и приблизить к пониманию реально происходящего широкие слои населения и понимающий важность этого самого диалога. Хоть и Батька, но не отмахивается с позиции «дорастете – поймете».

Лукашенко: Зеленский представил «план победы» – тут уже не до победы, дай бог остановиться-4

А что вообще происходит? Вы можете нам рассказать и объяснить?

Лукашенко: Зеленский представил «план победы» – тут уже не до победы, дай бог остановиться-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
То, что происходит, вы хорошо знаете (подробности). Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на Земле. План мирный Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируется.
– Вы имеете в виду «план победы», который он представляет на Западе?
– Совершенно верно. План мира, будем так говорить. Он называет его «план победы». Странное название. Тут уже не до победы. Дай бог остановиться. 

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# Интервью Александра Лукашенко # Международная политика # Александр Лукашенко

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