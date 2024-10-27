Лукашенко: Зеленский представил «план победы» – тут уже не до победы, дай бог остановиться

На саммите БРИКС в Казани – с десяток первых лиц, но в самом плотном кольце СМИ наш Президент. Оно и ясно. Во-первых, отвечает всегда откровенно, не отказывает, да и повод то какой! Наши выборы, наша внутренняя повестка перебила ту, что формировалась 23 октября на самом саммите БРИКС.

Между многочисленными двусторонними переговорами Александр Лукашенко отвечал на вопросы журналистов и, что интересно, новые ответы публикуют до сих пор!