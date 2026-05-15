В 2026 году председательство в организации перешло к России и акцент сделан на развитии потенциала в условиях многополярного мира, где ответственность за безопасность все чаще распределяется между региональными центрами силы.
«Такие страны, как Китай и Индия, благодаря общей угрозе, которая сейчас персонифицировалась в лице Трампа, санкций и пошлин, которые он вводит или пытается вводить, начинают объединяться. Когда такое было?»
«То есть у алкоголика есть сегодня, есть завтра и есть вчера. А вот послезавтра и позавчера для него уже нет».
«Санкции действительно стали тем фактором, который разбудил производительные силы и в России, и в Беларуси».
Польша закрыла все пункты пропуска на границе с нашей страной, включая железнодорожные.
«Внутри Польши сейчас происходит что-то, от чего внимание польских граждан надо обязательно отвести. Для этого щелканье калитками на границе, перекрытие границ… И для этого дроны – тема самая подходящая», – эксперт не исключил такую возможность.
«Будет обсуждаться на этой встрече и режим прекращения огня, и режим так называемого воздушного перемирия, и гарантии того, что временное прекращение огня не перейдет в горячее столкновение через какое-то время», – считает эксперт.
«Потому что Александр Григорьевич очень хорошо глав государств, принимающих участие в саммите, взбодрил».
За содействие организации этого процесса Александра Лукашенко поблагодарил Владимир Путин, чего, ожидаемо, не прозвучало со стороны Владимира Зеленского.
Трамп «сделал» Зеленского – мнение политолога о переговорах Москвы и Вашингтона
Как выяснилось, миллиарды долларов им были направлены на то, чтобы свергать и уничтожать неугодные Вашингтону власти других стран. То есть на финансирование всякого рода цветных революций.
«Россия на примере с «Орешником» показала только часть тех новейших военных разработок и вооружений», – заявил доктор политических наук.
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