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Новости по тегу #Андрей Манойло

15 мая исполняется 34 года с момента подписания Договора о коллективной безопасности
15 мая 2026 17:30

15 мая исполняется 34 года с момента подписания Договора о коллективной безопасности

Трампу можно было бы дать нобелевку за то, что он помирил Китай и Индию – Манойло
09 ноября 2025 19:32

Трампу можно было бы дать нобелевку за то, что он помирил Китай и Индию – Манойло

Манойло: у современных европейских политиков, как у алкоголиков, нет будущего
09 ноября 2025 19:21

Манойло: у современных европейских политиков, как у алкоголиков, нет будущего

Манойло: рано или поздно ЕС должен будет отказаться от санкций, а развитие нашей промышленности останется
09 ноября 2025 19:10

Манойло: рано или поздно ЕС должен будет отказаться от санкций, а развитие нашей промышленности останется

Закрытие границы – это демонстративный жест. Больше ничего поляки сделать не могут – политолог
12 сентября 2025 16:50

Закрытие границы – это демонстративный жест. Больше ничего поляки сделать не могут – политолог

Шум по поводу дронов может быть нужен Польше для отвлечения внимания внутри страны – Манойло
10 сентября 2025 13:31

Шум по поводу дронов может быть нужен Польше для отвлечения внимания внутри страны – Манойло

Есть надежда, что Трамп согласится признать статус новых субъектов России, включая Крым – Манойло
15 августа 2025 17:25

Есть надежда, что Трамп согласится признать статус новых субъектов России, включая Крым – Манойло

Манойло: саммит ЕАЭС в Минске оказался в хороших руках
28 июня 2025 16:51

Манойло: саммит ЕАЭС в Минске оказался в хороших руках

Обмен военнопленными интересен Зеленскому только из-за получения нового расходного материала – Манойло
27 мая 2025 13:32

Обмен военнопленными интересен Зеленскому только из-за получения нового расходного материала – Манойло

Трамп «сделал» Зеленского? Мнение политолога о переговорах Москвы и Вашингтона
18 февраля 2025 16:56

Трамп «сделал» Зеленского? Мнение политолога о переговорах Москвы и Вашингтона

Манойло: «USAID активно участвовало в белорусских событиях, финансируя оппозиционных активистов»
04 февраля 2025 10:40

Манойло: «USAID активно участвовало в белорусских событиях, финансируя оппозиционных активистов»

Манойло: кроме «Орешника», у России есть много кустарников – и бузины хватит на каждого дядьку в Киеве
01 декабря 2024 19:16

Манойло: кроме «Орешника», у России есть много кустарников – и бузины хватит на каждого дядьку в Киеве