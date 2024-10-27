В мире вообще сейчас наблюдается выборный бум. И на наших глазах – наглядное подтверждение тому, что бывает с теми, кто не един, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Основная борьба велась между «Грузинской мечтой» и партией экс-президента республики Саакашвили. Ну, и куда же без западных интересантов? Европейцы активно поддерживали оппозицию и даже запугивали Грузию полной заморозкой отношений, если их ставленники до парламента не доберутся. Не дожидаясь результатов – следите за руками – было заблокировано 2 миллиарда долларов – деньги Иванишвили – кандидата от правящей партии. Не что иное, как давление – в Грузии это так и восприняли. Кроме того, Госдеп ввел визовые санкции против более 60 грузинских граждан. Их имена не раскрываются, но известно, что рестрикции коснулись правительственных чиновников и их семей.

В ответ на действия ЕС и США предвыборная агитация правящей партии проходила под лозунгом «Нет войне! Нет агентуре!» Важной частью предвыборной подготовки стал закон «Об иностранных агентах», направленный против работы западных НКО, которых в Грузии развелось немало. Оппозиция же группируется вокруг президента Саломе Зурабишвили, которая имеет французское гражданство, гастролирует в США и ЕС и символизирует «европейский выбор». Оппозиция уже договорилась сформировать «техническое правительство» и провести еще одну парламентскую кампанию. Этот план Зурабишвили получил название «Грузинская хартия» – впрочем, ничего нового. Точно такую же «Хартию-97»* в свое время подписывала белорусская оппозиция. Видимо, кураторы совсем лишены креатива.

Между миром и войной, между Россией и Западом. Эти выборы в Грузии негласно прозвали референдумом. Граждане голосовали не за партии, а за будущее страны. И к этому моменту выбор жителей уже известен. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу и получит 90 из 150 мандатов в правительстве. Она выступает за развитие страны по собственному сценарию, без учета западных интересов, что, конечно, вызывает недовольство на самом Западе.



Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:

Это принципиально важные выборы. Они, можно сказать, решающие для нашей страны. И имеют силу референдума. Точно так же, как в 2012 году. Мы выбираем между миром и хаосом, между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим. Есть две политические силы, которые принимают участие в выборах. Мы предлагаем нашим избирателям созидание, развитие экономики и мирное небо.

«Грузинская мечта» получила поддержку примерно 54 % избирателей. Противостояла ей оппозиционная коалиция, состоявшая из четырех партий. Суммарно они набрали 38 % голосов, что значительно меньше, чем у лидера. Прозападный блок не поддерживает налаживание дружеских отношений с Россией, зато стремится стать частью ЕС. Евроинтеграция – основной призыв движения. Об экономической и политической зависимости ни слова. Зато обещания о без визе звучали на каждом углу.