Прямой эфир

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?

27 октября 2024 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В мире вообще сейчас наблюдается выборный бум. И на наших глазах – наглядное подтверждение тому, что бывает с теми, кто не един, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?-2

Основная борьба велась между «Грузинской мечтой» и партией экс-президента республики Саакашвили. Ну, и куда же без западных интересантов? Европейцы активно поддерживали оппозицию и даже запугивали Грузию полной заморозкой отношений, если их ставленники до парламента не доберутся. Не дожидаясь результатов – следите за руками – было заблокировано 2 миллиарда долларов – деньги Иванишвили – кандидата от правящей партии. Не что иное, как давление – в Грузии это так и восприняли. Кроме того, Госдеп ввел визовые санкции против более 60 грузинских граждан. Их имена не раскрываются, но известно, что рестрикции коснулись правительственных чиновников и их семей.

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?-4

В ответ на действия ЕС и США предвыборная агитация правящей партии проходила под лозунгом «Нет войне! Нет агентуре!» Важной частью предвыборной подготовки стал закон «Об иностранных агентах», направленный против работы западных НКО, которых в Грузии развелось немало.

Оппозиция же группируется вокруг президента Саломе Зурабишвили, которая имеет французское гражданство, гастролирует в США и ЕС и символизирует «европейский выбор». Оппозиция уже договорилась сформировать «техническое правительство» и провести еще одну парламентскую кампанию.

Этот план Зурабишвили получил название «Грузинская хартия» – впрочем, ничего нового. Точно такую же «Хартию-97»* в свое время подписывала белорусская оппозиция. Видимо, кураторы совсем лишены креатива.

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?-6

Между миром и войной, между Россией и Западом. Эти выборы в Грузии негласно прозвали референдумом. Граждане голосовали не за партии, а за будущее страны. И к этому моменту выбор жителей уже известен. Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу и получит 90 из 150 мандатов в правительстве. Она выступает за развитие страны по собственному сценарию, без учета западных интересов, что, конечно, вызывает недовольство на самом Западе.
 

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?-8

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии:
Это принципиально важные выборы. Они, можно сказать, решающие для нашей страны. И имеют силу референдума. Точно так же, как в 2012 году. Мы выбираем между миром и хаосом, между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим. Есть две политические силы, которые принимают участие в выборах. Мы предлагаем нашим избирателям созидание, развитие экономики и мирное небо.

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?-10

«Грузинская мечта» получила поддержку примерно 54 % избирателей. Противостояла ей оппозиционная коалиция, состоявшая из четырех партий. Суммарно они набрали 38 % голосов, что значительно меньше, чем у лидера. Прозападный блок не поддерживает налаживание дружеских отношений с Россией, зато стремится стать частью ЕС. Евроинтеграция – основной призыв движения. Об экономической и политической зависимости ни слова. Зато обещания о без визе звучали на каждом углу.

Грузины отказались от прозападного курса! Оппозиция окончательно разгромлена?-12

Ника Гварамия, лидер оппозиционной партии «Коалиция за перемены»:
Грузия идет в Европу – это наш самый важный шаг после провозглашения независимости, я очень счастлив. Нынешний российский режим закончился. Наше место в Европейском союзе.

Единственные, кто поддержал европейский курс, – это грузины, проживающие за границей. На участках в США, Испании и не только перевес был в пользу западной политики. За пределами страны правящая партия получила всего 17 % голосов, что обличает европейский след в происходящем.

«Хартию-97»* [* – экстремистский ресурс – прим. ред.]

Подробности в видео.

# Выборы в Грузии # Ираклий Кобахидзе # Саломе Зурабишвили

Другие новости рубрики

Все новости
В офисе Зеленского рассказали, когда в Украине пройдут президентские выборы
27 октября 2024 17:07

В офисе Зеленского рассказали, когда в Украине пройдут президентские выборы

Самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае из-за потери мощности
27 октября 2024 16:40

Самолет Ан-2 жестко сел в Ставропольском крае из-за потери мощности

Лавров прокомментировал слова Трампа об угрозах ударить по Москве
27 октября 2024 16:31

Лавров прокомментировал слова Трампа об угрозах ударить по Москве