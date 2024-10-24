Лукашенко озвучил предложения Беларуси для БРИКС

В ближайшее время делегация Национального банка Беларуси отправится в командировку для поиска приемлемых решений по взаиморасчетам, а внешнеполитические ведомства должны выработать дорожную карту. Это польза экономическая и обозримая. На перспективу белорусский райдер для объединения мирового большинства.

Сообщество будущего, приближающее конец гегемонии коллективного Запада. Такую характеристику БРИКС 24 октября дал Президент Беларуси. Александр Лукашенко выступил на саммите объединения в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Беларусь – традиционно ответственный и эффективный партнер. Географическое положение в центре Европы, опыт и достижения позволяют с уверенностью говорить о том, что Беларусь станет еще одним важным пазлом в складывающемся образе будущего нашей организации. Участие Беларуси расширяет границы возможностей объединения, делая его более универсальным и всеобъемлющим. Со многими мы имеем уже длительную историю успешного сотрудничества, теперь мы можем дополнить наши наработки на двустороннем треке новыми достижениями в интеграционном формате. Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в организации.

Александр Лукашенко:

Первое – безопасность. Взаимное уважение, неделимая безопасность, гарантии странового развития без конфронтации и противоборства – вот те принципы, на которых необходимо строить новый миропорядок.

Второе – устойчивое развитие. Для многих стран глобального большинства, как и для нас, особенно актуальна задача построения устойчивых, экономически самодостаточных государств при отсутствии больших запасов природных ресурсов, географических и климатических преимуществ. Беларусь с этим справляется. Мы готовы предложить свой уникальный исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других. Как, вопреки санкционному давлению и попыткам «цветных революций», сохранять и приумножать человеческий потенциал, обеспечивать высокие социальные стандарты и достойное качество жизни, коммерциализировать инновации и быстро осваивать технологии.

Третье – борьба с голодом, бедностью, последствиями изменения климата. Беларусь – один из ведущих мировых экспортеров удобрений, широкого спектра продовольственных товаров, сельскохозяйственных машин и технологий. Мы вносим свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности в мире. Готовы взаимодействовать с коллегами в области аграрной науки, по вопросам адаптации сельскохозяйственных культур к изменениям климата, мелиорации и вовлечения земель в сельхозоборот.

Четвертое – гуманитарная сфера. Белорусское образование ценится в мире: за дипломами по самым востребованным и современным специальностям к нам приезжают представители более 110 стран. Важным фактором успешного развития нашего суверенного государства являются сильные научные школы. Среди приоритетов – энергоэффективные технологии, наноматериалы и новые источники энергии, промышленные биотехнологии, медицина и IT. Беларусь наработала ряд компетенций в аэрокосмической области.