Соотношение цены и качества – какую продукцию из Беларуси скупают в Питере?

По данным МВФ – Международного валютного фонда – авторитетнейшей организации – ВВП Беларуси в 2024 году вырастет на 3,6 %. При том это больше, чем то, на что рассчитывали (ждали 2,4 %). Не будем злорадствовать, но для сравнения – прогрессивная Польша подрастет на скромные 0,2 %, аналогичный показатель у Германии – только со знаком минус. Выводы делайте сами, факты у вас перед глазами. За 30 лет, с момента, когда белорусы сделали выбор в пользу своего пути, реальные денежные доходы жителей нашей страны выросли почти в пять раз, а зарплата – почти в семь. Все это результат большой многолетней работы по разным направлениям – та самая многовекторность – приносит плоды.

При том, что мы не забываем и традиционные рынки – важнейший партнер был, есть и, вероятно, будет – Россия. Почти 3 миллиарда долларов – товарооборот с одним лишь Санкт-Петербургом. И останавливаться на этом стороны не собираются. Разумеется, немалую роль здесь играет и «президентский фактор», и стратегия точечного взаимодействия с каждым регионом – глава государства находит время принять их во Дворце Независимости – принять стратегические решения, а дальше дело за правительством, губернаторами и всеми заинтересованными. Глеб Прокофьев продолжит.

Белорусские продукты в городе на Неве уже хорошо распробовали на вкус. Жителей Санкт-Петербурга привлекает цена и качество, потому «Минская марка» традиционно собирает толпу. На стендах – кондитерка, колбасы, молочка. Большинство из этих товаров уже на торговых прилавках Питера.

Ирина Новикова, генеральный директор торгового дома ООО «Минский молочный завод № 1» в Санкт-Петербурге:

Минский молочный завод имеет торговые представительства, которые непосредственно в Санкт-Петербурге. Что касается ассортимента, у нас достаточно широкий портфель. Туда входит и сыр, и йогурт, и глазированные сырки, и различные десерты. Я вам скажу, что, в принципе, все 400 позиций, которые производит наш завод, востребованы. А теперь белорусского здесь станет еще больше. Правительства Беларуси и Санкт-Петербурга подписали внушительный пакет двухсторонних документов. Намерены побить прошлогодние рекорды. В 2023-м объемы взаимной торговли превысили 2 миллиарда долларов. По итогам восьми месяцев 2024 года наш товарооборот вырос более чем на 10 %.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Дополнительная добавленная стоимость нашего сотрудничества – это, безусловно, развитие производственной кооперации. Есть хороший опыт совместного производства лифтового оборудования, взаимодействие белорусских предприятий, производящих автокомпоненты и Петербургского тракторного завода. Петербургский тракторный завод – яркий пример белорусско-российской кооперации. Сейчас здесь проводится масштабная модернизация производства, кардинальное технологическое перевооружение, разработка и организация серийного выпуска новых моделей тракторов и компонентной базы. Своим опытом предприятие делится с нами.