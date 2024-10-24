Чего упрекаете? Сколько войн вы развязали? Громкие заявления Лукашенко на саммите БРИКС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему мы туда входим? Смотрите, я уже об этом говорил. Мы повстречались с десятком глав государств. Официальные встречи. Чтобы такие переговоры провести, нам несколько лет нужно было, чтобы совершить поездки и там о чем-то договориться. Вот мы с новым Президентом Ирана познакомились, договорились о его визите, о работе межправкомиссии. О плане, дорожной карте, которую мы будем реализовывать, и как мы ее модернизируем сейчас. Что-то устарело – выбросим, что-то новое добавим. Это полноценные переговоры – вопросы, которые подняли. В ближайшие месяц-два мы будем над этим работать. Точно так с другими государствами. Даже конкретные проекты, как с Лаосом. Мы конкретные проекты обсуждали. БРИКС – это крупные дружественные, очень близкие нам государства. Наши люди, и мы с ними должны сотрудничать. Поэтому БРИКС для нас – желанная организация, мы будем с ними работать, будем вносить свой вклад в решение общих вопросов, которые стоят перед нами. Но пока еще выступающие говорят о своих частных проблемах, подчеркивая такие яркие, вопиющие проблемы – типа война на Ближнем Востоке, говорят об Украине, то, что топорщится в международной повестке. А так частные вопросы, свои вопросы. А надо выдвигать и обсуждать общие для всех вопросы. И это надо выкристаллизовывать.

Знаете, меня удивило что… Вот, прием в БРИКС. Заявили около 30 государств. Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь. А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Нет, не приняли. Придумали этот «предбанник» в виде партнера. Ну хорошо, это возможно. Но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все, чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот, собрались, показали друг другу, выступили и разъехались. А результат?

Вчера из Турции пришла скорбная новость – совершен теракт. Но лидер единственной страны НАТО на этом саммите не покинул БРИКС. У каждого государства свои интересы. Образец таких отношений – Россия – Турция. Быть одновременно друзьями и соперниками для БРИКС не проблема. А вот Президент страны-основательницы Бразилии лично не приехал на саммит, а его коллега из Индии ухал, не дождавшись его завершения.