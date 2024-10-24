Чего упрекаете? Сколько войн вы развязали? Громкие заявления Лукашенко на саммите БРИКС

Сообщество будущего, приближающее конец гегемонии коллективного Запада. Такую характеристику БРИКС 24 октября дал Президент Беларуси. Александр Лукашенко выступил на саммите объединения в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сет вчерашнего дня: три интервью и три двусторонние встречи. О пользе саммита для мира и конкретно для Беларуси сегодня у Президента спросят тоже не единожды.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Почему мы туда входим? Смотрите, я уже об этом говорил. Мы повстречались с десятком глав государств. Официальные встречи. Чтобы такие переговоры провести, нам несколько лет нужно было, чтобы совершить поездки и там о чем-то договориться. Вот мы с новым Президентом Ирана познакомились, договорились о его визите, о работе межправкомиссии. О плане, дорожной карте, которую мы будем реализовывать, и как мы ее модернизируем сейчас. Что-то устарело – выбросим, что-то новое добавим. Это полноценные переговоры – вопросы, которые подняли. В ближайшие месяц-два мы будем над этим работать. Точно так с другими государствами. Даже конкретные проекты, как с Лаосом. Мы конкретные проекты обсуждали. БРИКС – это крупные дружественные, очень близкие нам государства. Наши люди, и мы с ними должны сотрудничать. Поэтому БРИКС для нас – желанная организация, мы будем с ними работать, будем вносить свой вклад в решение общих вопросов, которые стоят перед нами. Но пока еще выступающие говорят о своих частных проблемах, подчеркивая такие яркие, вопиющие проблемы – типа война на Ближнем Востоке, говорят об Украине, то, что топорщится в международной повестке. А так частные вопросы, свои вопросы. А надо выдвигать и обсуждать общие для всех вопросы. И это надо выкристаллизовывать.
Знаете, меня удивило что… Вот, прием в БРИКС. Заявили около 30 государств. Партнерами стали 12 или 13 государств, в том числе Беларусь. А почему Турцию не принять? Единственный член НАТО, который проявил интерес. При этом крупная страна, экономика мощная. Нет, не приняли. Придумали этот «предбанник» в виде партнера. Ну хорошо, это возможно. Но меня настораживает в этом то, чтобы бюрократы, которые творят и предлагают главам государств эти документы, не заволокитили все, чтобы бюрократический аппарат не уничтожил те вопросы, которые сегодня стоят перед государствами, входящими в состав БРИКС. Вот это меня настораживает. Вот, собрались, показали друг другу, выступили и разъехались. А результат?
Вчера из Турции пришла скорбная новость – совершен теракт. Но лидер единственной страны НАТО на этом саммите не покинул БРИКС. У каждого государства свои интересы. Образец таких отношений – Россия – Турция. Быть одновременно друзьями и соперниками для БРИКС не проблема. А вот Президент страны-основательницы Бразилии лично не приехал на саммит, а его коллега из Индии ухал, не дождавшись его завершения.
Александр Лукашенко:
Все испугались, начали говорить, что мы чуть ли не в противовес ООН создаем какую-то организацию. Если ты боишься этого противовеса, ты не вступай в БРИКС. А я вот лично хочу, чтобы был такой противовес, чтобы ООН зашевелилась. Хотелось бы, чтобы ООН, как она и создавалась, была эффективной, чтобы Совет Безопасности решал вопрос, а не просто собирался там, не понравится американцам – вето. Все, разошлись. В мире не должно быть войны без решения ООН. И если ООН решила войну прекратить – прекратили. Это есть? Нет. Американцы упрекают россиян. Да чего вы упрекаете? Сколько войн вы развязали и сколько конфликтов вы сегодня ведете! И сколько войн вы еще намерены осуществить… ООН не выполняет свои функции. Объективная вещь – многополярный мир. Объективная. Это уже независимо от того, хотите вы, я или кто-то, этот процесс пошел, многополярный мир. И в этой ситуации, когда государства не находят, куда прислониться, они начинают искать выход из этого положения. С кем быть в союзе, с кем сотрудничать, региональные, глобальные организации, куда входить, не входить. Естественно, государство ищет выход из этого положения. И тут БРИКС. БРИКС может внести свой весомый вклад. Но надо шевелиться. Нельзя останавливаться. Я часто говорю: если остановимся, то идущие за нами нас растопчут. А тут опасность в том, что, если мы не реализуем замыслы, не удовлетворим ожидания других государств, коллективный Запад победит и будет с нас просто смеяться. И потом уже глобальную организацию [развивать – прим. ред.] или заявить о создании глобальной организации в мире будет очень сложно.