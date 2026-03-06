Центр женского здоровья откроется в 2026-м на базе 3-й ГКБ Минска

В Минске, на базе 3-й городской клинической больницы откроют Центр женского здоровья, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
Продолжит тему Элла Маркевич.
В Минске, на базе 3-й городской клинической больницы откроют Центр женского здоровья, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
Продолжит тему Элла Маркевич.
Минская городская гинекологическая больница, которая теперь носит статус клинического центра, по праву считается флагманом женского здоровья в стране. Более 200 койко-мест, три отделения, собственная реанимация и мощная диагностическая база, позволяющая справиться с самыми сложными случаями.
Лариса Мавричева, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического центра гинекологии:
Наша больница уникальна не только в масштабах города, она уникальна в масштабах страны. Нет гинекологической проблемы, которую бы мы не могли решить. В нашем трудовом коллективе есть три кандидата медицинских наук, не считая сотрудников кафедры. У нас работают 25 врачей высшей квалификационной категории, 24 медицинские сестры, имеющие высшую квалификационную категорию. То есть потенциал наш очень велик.
У нас наука и практика идут вместе. Все достижения науки, которые только встречаются в мире в лечении гинекологических заболеваний, мы имеем возможность применить в нашей практической деятельности.
В год здесь проводят 22 тысячи операций разных уровней сложности. Каждая из них – отдельная женская судьба. Одно из основных направлений – борьба с эндометриозом. С этим коварным заболеванием сталкивается каждая 10-я женщина в мире.
Вопросам женского здоровья в Беларуси уделяется большое внимание. В конце 2026 года на базе 3-й городской клинической больницы откроется новый Центр женского здоровья. Пространство нового формата, где помощь станет еще доступнее и технологичнее.
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