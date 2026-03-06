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Центр женского здоровья откроется в 2026-м на базе 3-й ГКБ Минска

06 марта 2026 14:15
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В Минске, на базе 3-й городской клинической больницы откроют Центр женского здоровья, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Продолжит тему Элла Маркевич.

Центр женского здоровья откроется в 2026-м на базе 3-й ГКБ Минска-2

Минская городская гинекологическая больница, которая теперь носит статус клинического центра, по праву считается флагманом женского здоровья в стране. Более 200 койко-мест, три отделения, собственная реанимация и мощная диагностическая база, позволяющая справиться с самыми сложными случаями. 

Центр женского здоровья откроется в 2026-м на базе 3-й ГКБ Минска-4

Лариса Мавричева, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического центра гинекологии:
Наша больница уникальна не только в масштабах города, она уникальна в масштабах страны. Нет гинекологической проблемы, которую бы мы не могли решить. В нашем трудовом коллективе есть три кандидата медицинских наук, не считая сотрудников кафедры. У нас работают 25 врачей высшей квалификационной категории, 24 медицинские сестры, имеющие высшую квалификационную категорию. То есть потенциал наш очень велик. 

У нас наука и практика идут вместе. Все достижения науки, которые только встречаются в мире в лечении гинекологических заболеваний, мы имеем возможность применить в нашей практической деятельности. 

Центр женского здоровья откроется в 2026-м на базе 3-й ГКБ Минска-6

В год здесь проводят 22 тысячи операций разных уровней сложности. Каждая из них – отдельная женская судьба. Одно из основных направлений – борьба с эндометриозом. С этим коварным заболеванием сталкивается каждая 10-я женщина в мире. 

Вопросам женского здоровья в Беларуси уделяется большое внимание. В конце 2026 года на базе 3-й городской клинической больницы откроется новый Центр женского здоровья. Пространство нового формата, где помощь станет еще доступнее и технологичнее. 

Подробности смотрите в видео.

# Медицина # Здравоохранение Беларуси # Здоровье # Элла Маркевич # Больницы Минска

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