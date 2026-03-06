Центр женского здоровья откроется в 2026-м на базе 3-й ГКБ Минска

В Минске, на базе 3-й городской клинической больницы откроют Центр женского здоровья, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Минская городская гинекологическая больница, которая теперь носит статус клинического центра, по праву считается флагманом женского здоровья в стране. Более 200 койко-мест, три отделения, собственная реанимация и мощная диагностическая база, позволяющая справиться с самыми сложными случаями.

Лариса Мавричева, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического центра гинекологии:

Наша больница уникальна не только в масштабах города, она уникальна в масштабах страны. Нет гинекологической проблемы, которую бы мы не могли решить. В нашем трудовом коллективе есть три кандидата медицинских наук, не считая сотрудников кафедры. У нас работают 25 врачей высшей квалификационной категории, 24 медицинские сестры, имеющие высшую квалификационную категорию. То есть потенциал наш очень велик.

У нас наука и практика идут вместе. Все достижения науки, которые только встречаются в мире в лечении гинекологических заболеваний, мы имеем возможность применить в нашей практической деятельности.