Лукашенко: именно с БРИКС всё больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве

Сообщество будущего, приближающее конец гегемонии коллективного Запада. Такую характеристику БРИКС 24 октября дал Президент Беларуси. Александр Лукашенко выступил на саммите объединения в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам главы нашего государства, Запад оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений. И в силах БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства. Беларусь в свою очередь готова внести весомую лепту в развитие этой международной структуры, став полноправным членом большой семьи стран Глобального Юга. Мы способны расширить границы возможностей БРИКС, сделать ее более универсальной и всеобъемлющей. В БРИКС мы идем с конкретными идеями и предложениями. Александр Лукашенко сегодня обозначил ряд направлений, в которых Минск может сыграть значительную, а где-то и ключевую роль. Первостепенным остается вопрос глобальной безопасности. Ее архитектуру необходимо менять. Во главе угла должны быть принципы взаимного уважения и гарантии странового развития без конфронтации и противоборства.

Кроме того, Минск готов предложить свой уникальный исторический опыт устойчивого развития – как стать сильнее самим и сделать сильнее других. А также опыт обеспечения продовольственной безопасности – успехи белорусских аграриев хорошо известны за рубежом. Еще одна сильная сторона нашей страны – гуманитарная сфера. За дипломами по самым востребованным и современным специальностям к нам приезжают представители более 110 стран. Важно отметить, что у Беларуси высокий уровень взаимодействия и доверительные отношения с абсолютным большинством стран, представители которых собрались на саммите в Казани. Об этом свидетельствует настоящий марафон двусторонних встреч Александра Лукашенко, который начался накануне и продолжился сегодня, во второй день саммита. Внимание к белорусскому лидеру и со стороны прессы. Зная открытость и откровенность нашего Президента, журналисты продолжают задавать вопросы. Сегодня Александр Лукашенко дал еще несколько интервью зарубежным СМИ. Переговоры нон-стоп, перерывы на эфиры, соблюдение протокола и решение проблем современного мироустройства, которое уже никогда не будет прежним. Саммит БРИКС – второй день. Из Казани – наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Центральным событием заключительного дня глобального саммита стала встреча в формате «БРИКС плюс/аутрич». Название напоминает о странах-основателях и созвучно с англоязычным смыслом «кирпичи». «Плюс/аутрич» – новомодным понятием обозначили десятки новых стран на площадке с большими амбициями. День начинается с фотографирования лидеров.

Но общение Президентов еще до начала протокола. В этой комнате главы государств начинают переговоры, неофициальные. Здесь съемка запрещена. Но и по фото видно, кто в центре диалога.

А вот фото мира. Наш Президент в окружении Азербайджана, Казахстана, Ирана. Главы государств тепло приветствуют друг друга. Последним к протокольной процедуре присоединился Эрдоган. Мир большой, что делить? За одним столом в «Казань Экспо» поместились 36 лидеров либо представителей государств. Система множества полюсов – выход из нового витка мировых противоречий. Тон БРИКС полностью соответствует политике официального Минска.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За небольшой по историческим меркам период объединение стало центром притяжения. Именно с ним все больше и больше стран связывают свои представления о справедливом мироустройстве. Таком, где обеспечивается равенство суверенных государств независимо от их размеров, военной и экономической мощи. Где признается право каждого самостоятельно определять идеологию развития и проводить независимую внешнюю политику. Подробности. Оценка саммита БРИКС, как демонстрации Кремлем прорыва мировой блокады поверхностна. У Казанской декларации далеко идущие планы. Создать мир справедливых отношений. Об этом даже говорят лидеры непровластных партий Европы. А по последним прогнозам западного финансового института МВФ, мировая экономика в ближайшие пять лет будет полагаться на страны БРИКС больше, чем на государства G7.

Владимир Путин, Президент России:

Очевидно, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства. Поэтому пришло время пообсуждать идею создания собственной платформы для раскрытия потенциала наших растущих экономик. Ее цель – увеличить инвестиционные потоки в страны БРИКС, Глобального Юга и Востока и сделать акцент на вложении средств в большие инфраструктурные и технологические проекты. Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы. На разных языках звучит одна и та же мысль. Девальвирование западных институтов. И ожидание открытия новой геополитической Атлантиды.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Мы должны быть основой силой общего развития, активно участвовать и возглавить реформу глобальной системы экономического управления, а также способствовать тому, чтобы развитие было помещено в центр международной экономической и торговой повестки дня. Китай вместе с Бразилией предложил шесть пунктов по регулированию украинского кризиса. Что делать – наш Президент только вчера отвечал на вопросы медиа, представляющие разные страны и позиции. На саммите мирового большинства Лукашенко – один из ньюсмейкеров.