Лукашенко на полях саммита БРИКС встретился с Президентом Ирана
Александр Лукашенко выразил благодарность за поддержку в придании Беларуси статуса партнера БРИКС своему иранскому коллеге. Лидеры провели двустороннюю встречу на полях саммита, который проходит в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул наш Президент, между Минском и Тегераном никогда не было закрытых тем. Подробнее обсудить вопросы двустороннего сотрудничества Александр Лукашенко предложил на белорусской земле. Масуда Пезешкиана ждут в Минске в любое удобное время.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень надеюсь, что это не последняя встреча. Я также надеюсь, что мы продолжим наше сотрудничество и оно будет носить более эффективный характер. Надеюсь еще и потому, что вы по характеру человек деятельный. Договорившись, мы можем реализовать наши договоренности.
В свою очередь лидер Ирана подчеркнул важность совместной работы – в том числе в вопросе противостояния западным санкциям. БРИКС выгодна и с этой точки зрения. Одним из главных вопросов в ходе состоявшегося заседания в формате «Брикс-плюс/аутрич» стало создание независимых платежных механизмов.
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Владимир Путин, Президент России:
Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо вам за ваше выступление. Беларусь демонстрирует хорошие темпы и качество развития в сфере экономики, социальной области и, конечно, безусловно, внесет свой вклад в работу нашей организации.