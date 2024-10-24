Лукашенко на полях саммита БРИКС встретился с Президентом Ирана

Александр Лукашенко выразил благодарность за поддержку в придании Беларуси статуса партнера БРИКС своему иранскому коллеге. Лидеры провели двустороннюю встречу на полях саммита, который проходит в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул наш Президент, между Минском и Тегераном никогда не было закрытых тем. Подробнее обсудить вопросы двустороннего сотрудничества Александр Лукашенко предложил на белорусской земле. Масуда Пезешкиана ждут в Минске в любое удобное время.