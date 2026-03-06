Прямой эфир

Паводковая ситуация в Беларуси спокойная – Вадим Синявский

06 марта 2026 14:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Паводковая ситуация в стране спокойная, серьезных проблем нет. Такую оценку дал министр МЧС Вадим Синявский в ходе проверки готовности Гомельской области к весеннему половодью. Особое внимание уделили строящейся дамбе в деревне Севруки Гомельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паводковая ситуация в Беларуси спокойная – Вадим Синявский-2

Возведение таких объектов на юго-востоке страны активизировалось после большого паводка в 2023 году. Сейчас региональная инвестиционная программа включает строительство семи дамб. В перспективе – еще 14. Такие современные противопаводковые объекты призваны снизить риски сезонных подтоплений для Гомеля и пригородных территорий.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Каких-то серьезных проблемных вопросов мы не видим. Есть единичные обращения наших граждан, порядка 10, в разных регионах до 40. Подтопление талыми водами объектов там, где люди проживают, сельхозпостроек. Поэтому оперативно включаемся в откачку воды. И вопросов от населения не возникает. Мы ожидаем плановое прохождение паводковой ситуации в поймах рек Припять, Сож, Днепр, чуть позже будем смотреть и мониторить ситуацию на Западной Двине. 

Паводковая ситуация в Беларуси спокойная – Вадим Синявский-4

Объект в Севруках находится на финальной стадии строительства. Пусконаладочные работы планируют завершить до конца марта, чтобы уже в мае ввести дамбу в эксплуатацию. Высота насыпи варьируется от 6 до 8 метров, протяженность сооружения составляет около четырех километров. Дамба позволит защитить от половодья более семи тысяч местных жителей. 

# Вадим Синявский # МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В 2025 году в Минской области для целей уличного освещения установили 50 тысяч светодиодных светильников
06 марта 2026 14:00

В 2025 году в Минской области для целей уличного освещения установили 50 тысяч светодиодных светильников

В Госкомитете по науке и технологиям рассказали о ключевых достижениях и перспективных задачах
06 марта 2026 13:43

В Госкомитете по науке и технологиям рассказали о ключевых достижениях и перспективных задачах

Наталья Кочанова встретилась с женским коллективом Департамента охраны Беларуси
06 марта 2026 13:39

Наталья Кочанова встретилась с женским коллективом Департамента охраны Беларуси