Паводковая ситуация в Беларуси спокойная – Вадим Синявский

Паводковая ситуация в стране спокойная, серьезных проблем нет. Такую оценку дал министр МЧС Вадим Синявский в ходе проверки готовности Гомельской области к весеннему половодью. Особое внимание уделили строящейся дамбе в деревне Севруки Гомельского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возведение таких объектов на юго-востоке страны активизировалось после большого паводка в 2023 году. Сейчас региональная инвестиционная программа включает строительство семи дамб. В перспективе – еще 14. Такие современные противопаводковые объекты призваны снизить риски сезонных подтоплений для Гомеля и пригородных территорий.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Каких-то серьезных проблемных вопросов мы не видим. Есть единичные обращения наших граждан, порядка 10, в разных регионах до 40. Подтопление талыми водами объектов там, где люди проживают, сельхозпостроек. Поэтому оперативно включаемся в откачку воды. И вопросов от населения не возникает. Мы ожидаем плановое прохождение паводковой ситуации в поймах рек Припять, Сож, Днепр, чуть позже будем смотреть и мониторить ситуацию на Западной Двине.