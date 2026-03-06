В 2025 году в Минской области для целей уличного освещения установили 50 тысяч светодиодных светильников. Параллельно с заменой оборудования велась работа по цифровизации управления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сегодня более половины из 220 тысяч светоточек могут управляться дистанционно. Так, в Дзержинском районе процесс перехода на энергосбережение уже полностью завершен. За счет внедрения «умных» систем диспетчеризации и точной регулировки графиков только за январь 2026-го энергопотребление в районе снизили на 4 %, при этом увеличив количество работающих светоточек.
Сергей Крупенько, начальник управления ЖКХ, энергетики и топлива Миноблисполкома:
Оператор сегодня, находясь в диспетчерской, может включать, выключать систему освещения, может настраивать необходимые параметры, может видеть определенные сбои в работе данной системы и оперативно на них реагировать. Это разработка белорусских энергетиков. И сегодня, видя такой положительный опыт внедрения и работы с такими программными комплексами, мы ставим для себя задачу внедрения, масштабирования и распространения такого программного комплекса на всю систему освещения Минской области вне зависимости от баланса держателей.
Только за первые две недели февраля 2026 года оптимизация режимов работы сельского освещения по всей Минской области позволила сэкономить 84 тысячи киловатт-часов электроэнергии.