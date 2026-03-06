В 2025 году в Минской области для целей уличного освещения установили 50 тысяч светодиодных светильников. Параллельно с заменой оборудования велась работа по цифровизации управления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня более половины из 220 тысяч светоточек могут управляться дистанционно. Так, в Дзержинском районе процесс перехода на энергосбережение уже полностью завершен. За счет внедрения «умных» систем диспетчеризации и точной регулировки графиков только за январь 2026-го энергопотребление в районе снизили на 4 %, при этом увеличив количество работающих светоточек.