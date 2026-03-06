Сотрудники МЧС Минской области проводят профилактику пожаров в домовладениях

В Минской области сотрудники МЧС усилили контроль за состоянием домовладений. Стартовала республиканская акция «За безопасность вместе», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Борисовском районе спасатели проверяют состояния домов одиноких пожилых граждан, инвалидов, а также семьи, которые находятся в социально опасном положении. Особое внимание печному отоплению и наличию автономных пожарных извещателей. Каждый желающий может обратиться в территориальные органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям для обследования своего жилья.

Елена Сорокина, жительница Борисова: Сотрудники МЧС к нам приходят регулярно, всегда проверяют, подсказывают наши ошибки, подсказывают как исправить. Мы стараемся все выполнять, все рекомендации. Я считаю, что такая профилактика обязательна у всех, у кого есть печное отопление, даже не печное, а любое отопление. Все равно профилактика должна быть, чтобы мы находились в безопасности, это забота о нашем здоровье, о нашей жизни, нам очень приятно, когда о нас заботятся.

Елена Немогай, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

В рамках профилактических мероприятий представители МЧС, органов внутренних дел, труда и социальной защиты, образования, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и энергетики проводят обследования жилых помещений граждан для выявления и оказания помощи в устранении факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности.

В Минской области с начала 2026 года произошло 368 пожаров. В них погибли 38 человек.