Казань встречает участников саммита БРИКС – показываем, как идёт подготовка

К саммиту БРИКС в Казани в эти дни, без преувеличения, приковано внимание всего мира. Его называют одним из самых масштабных мероприятий года. В столицу Татарстана продолжают прибывать мировые лидеры. Там уже встретили президентов ЮАР и Китая, а также премьер-министров Индии и Эфиопии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что участники саммита обсудят актуальные проблемы глобальной и региональной повестки, результаты совместной работы в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Будут говорить и о расширении объединения, а также подведут итоги председательства России в организации в 2024 году. Освещать саммит будут около двух тысяч журналистов. Такое внимание объясняется спектром вопросов, которые обсудят участники на заседаниях, и весом самого объединения в мире. В Казани работает и съемочная группа СТВ. Все подробности у нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Пока еще не все готово, но по атмосфере понятно – впереди глобальный саммит. Эта ситуация отражает и бэкграунд самого БРИКС. У этого института мирового большинства пока нет четкой структуры, но он уже готов участвовать в мироустройстве нового времени.

Елизавета Глушакова, младший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Все разделяют мнение о том, что нам необходим новый миропорядок, новое мироустройство, потому что те правила, по которым мы работали последнее время, показывают на сегодняшний день, что они перестают функционировать. Те же самые конфликты: израильско-палестинские, последние события в Ливане, когда взорвались пейджеры и другие системные устройства. Это все говорит о недействии и о том, что система не работает. Ее нужно переформатировать, создавать новые правила, которые будут соответствовать нашим реалиям.

Изначальной философией БРИКС было желание больших по территории и населению стран мира заметно интегрироваться в глобальную экономику. Впрочем, и рождение этой платформы произошло на площадке экономического форума в Петербурге. Сейчас речь идет о БРИКС как новой цивилизационной платформе. Правда, многих участников этого диалога волнуют все-таки экономические предпосылки.

Тембиса Игнатус Факуд, участник саммита (ЮАР):

Африка вне политики. Нам интересен опыт экономического сотрудничества. Мы рассматриваем эту площадку как альтернативу для поисков партнеров. Валентина Богатырева: культура славянских народов будет достаточно серьезно уважаться в БРИКС. Читайте здесь. Система множества полюсов – выход из нового витка мировых противоречий. Тон БРИКС полностью соответствует политике официального Минска. К одному из оплотов многополярности готовы присоединиться четыре десятка стран. Именно на этом саммите планируют заняться «подготовкой модальностей» новой для БРИКС категории «государство-партнер».

Анкит Рамешчандра Шан, политолог (Индия):

Должен быть отработан механизм приема в клуб БРИКС. Например, через поручительство уже действующих участников.

Уникальность БРИКС – площадка для различных самобытных цивилизаций с равноправным статусом. В саммите примут участие представители 36 государств и 6 международных организаций. Сегодня Казань уже встретила генеральных секретарей ШОС и ООН.

Константин Снисаренко, научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Пока рано говорить о том, что БРИКС становится полноценной альтернативой существующим международным структурам, той же самой ООН. Однако стремление других государств подключиться к этому интеграционному объединению, стремление государств мирового большинства взаимодействовать друг с другом не только в экономической сфере, по сути говоря, свидетельствует о том, что постепенно формируется определенная альтернатива существующим международным структурам и организациям, в которых доминируют западные страны.

Вот так выглядит пресс-центр глобального большинства. Беларусь не стояла у истоков БРИКС, и у нашей страны нет особого статуса. Но мы стратегические партнеры России, геополитический протекционизм ощущается даже в размещении медиа. Нашему пулу выделили отдельное помещение.

Эльмира Заляева, корреспондент ГТРК «Татарстан»:

Мы чуть ближе друг к другу, нас тесные, долгие годы отношений связывают. И я думаю, что у нас достаточно уже налаженный такой товарооборот, экономический диалог, ну и политический в том числе. Поэтому я думаю, что всегда друг друга узнаем. Сегодня, что называется, нулевой день саммита. Поэтому журналисты брали интервью и сами раздавали комментарии. Пока самой скандальной новостью стало неучастие на этом саммите президента Бразилии. Связано это с нелепой травмой, которую он получил дома. Впрочем, и Владимир Путин не поедет на встречу «Большой двадцатки». И взаимосвязи в этих решениях нет, заявили в Кремле.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Учитывая, что пока БРИКС не превратился в рабочий инструмент продвижения интересов незападных стран, все это выглядит пока в виде таких набросков. Потому что экономики стран БРИКС не работают совместно для достижения общих целей. И более того, сам вопрос противостояния гегемонии коллективного Запада в БРИКС не стоит. Потому что часть стран, входящих в БРИКС, – это страны, которые неразрывно связаны с этим Западом, в том числе и с коллективным.

«Казань-Арена». Внутри трансформерс. Учитывая глобальное представительство, созданы десятки помещений. Чтобы не потеряться в таком множестве залов, волонтеры, сопровождающие делегации, даже специальный экзамен сдали. Сотрудники нашей пресс-службы здесь ориентируются не хуже, чем местные гиды по достопримечательностям Казани. Это комната ожидания, здесь лидеры будут общаться сразу после прибытия. Именно это и есть те самые загадочные кулуары саммита.

А так выглядит зал торжеств.

А это комнаты для двусторонних встреч. Территория официоза. Причем, стулья подбирают под комплекцию президентов. Саммит БРИКС – это десятки двусторонних встреч лидеров государств. Еще ранее Президент поручил нашему МИДу организовать ряд таких переговоров.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Конференц-зал «Казань-Арены» – сердце саммита мирового большинства. БРИКС принимает друзей и гостей. Сейчас в этом зале, где будут проходить основные мероприятия, последние моменты приготовления. Таблички еще не расставлены. Индия, Китай, Россия, Саудовская Аравия. И вот она, наша Беларусь. Это говорит о том, что мы сделали правильные геополитические акценты.