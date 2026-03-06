Красота, которая объединяет. Беларусь принимает участие в международном конкурсе красоты стран БРИКС в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году он пройдет впервые. В проекте участвуют более 50 участниц из 17 государств, среди которых Россия, Бразилия, Индия, Китай, ОАЭ, Казахстан и другие.

Каждая страна направила на конкурс по три победительницы национальных отборов. В финале участницам предстоит побороться за три короны в разных возрастных категориях. Основное внимание традиционно приковано к титулу «Мисс». В этой номинации нашу страну представляет 21-летняя Алия Короткая. В 2025 году девушка завоевала титул Первой вице-мисс Беларусь, а сейчас готова покорять международное жюри красотой, грацией и харизмой. Подготовка к финалу насыщенная: конкурсантки посетили мастер-классы по вокалу, этикету, бодибилдингу и приготовлению национальных татарских блюд, а также приняли участие в благотворительных акциях.

Алия Короткая, вице-мисс Беларусь-2025:

Победительница конкурса «Мисс-БРИКС» должна быть красивой не только внешне, но и внутренне – это самое главное. Принимать участие в благотворительных проектах, помогать животным, детям и тем, кто нуждается в помощи.

Организаторы проекта подчеркивают, что конкурс не является состязанием красавиц в привычном понимании. Скорее это фестиваль, где каждая участница представляет свою родину. Оценивать конкурсанток будет звездное жюри. Имя победительниц объявят уже совсем скоро – финал конкурса пройдет 7 марта.