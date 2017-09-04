«Жильё качественное – не дешевеет»: как купить или продать квартиру в Минске?

Новости Беларуси. В «Большом городе» говорят о недвижимости. Как выглядит этот рынок сейчас? Какие квартиры пользуются спросом у минчан? Чему отдают предпочтение – «вторичке» или новостройке? Какова цена квадратных метров и что с ней будет дальше – повысится или упадёт? Информацией для тех, кто хочет изменить жилищные условия, поделился Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости.

Эксперт по минской недвижимости: «Желающих продать на рынке больше, чем способных купить»

Квартиры в Минске: «Средняя цена вторичного рынка сравнялась со средней ценой первичного»

«Важно, с кем во дворе будет играть их ребёнок, с какими автомобилями будет припаркована их машина»: как сейчас покупают квартиры в Минске

«Застройщики стали, с учётом изменившейся платёжеспособности населения, уменьшать площади квартир»

«Люди стали в долевое строительство жилья вступать в меньшем объёме – застройщики начали предлагать дома, уже почти построенные»

Квартиры в Минске чаще покупает молодёжь: «Не все готовы люди, которым 20-25 лет, жить в пятиэтажных «хрущобах»

Эксперт по минской недвижимости: «На вторичном рынке более популярны малокомнатные квартиры»

Минская недвижимость: «Тенденция сейчас позволяет дороже продать квартиру с малой площадью, доплатить и переехать в более просторную»

Квартиры в Минске: «Однокомнатные – за вторичным рынком, 2-3-хкомнатые – смещается вектор в пользу первичного рынка»

«Купить готовую недорогую квартиру в Минске всё сложнее, приходится выбирать среди малопривлекательного неликвида»

«Никто хорошую квартиру дёшево не продаст: ни частник, ни застройщик. Низкая цена всегда предполагает какие-то недостатки»

«Как правило, в новостройках к моменту ввода купить уже нечего и те, кто откладывают эту покупку, остаются в проигрыше»

Недвижимость в Минске: «Сформировались территории, где, действительно, строят высококачественные объекты – «Лебяжий», «Дрозды»

«Каменная горка сильно проигрывает Зелёному Лугу и застройке, которая идёт на территории аэропорта «Минск-1»

Эксперт: «Объектов премиум-класса пока у нас не построено. Два или три можно с большой натяжкой назвать «бизнес+»

«Формат общественных обсуждений – не продуктивен. Все всегда против. Чего бы то ни было»

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