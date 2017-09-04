Минская недвижимость: «Тенденция сейчас позволяет дороже продать квартиру с малой площадью, доплатить и переехать в более просторную»

Новости Беларуси. Растут или падают цены на квадратный метр в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Средняя цена по рынку сейчас, примерно, 1 150 долларов за метр квадратный. И новостроек и вторичный рынок. Он где-то вот выровнялся. Но здесь есть один важный момент: вторичный рынок – это квартиры, всё-таки, с отделкой. Какой бы там она ни была, но это – отделка. Первичный рынок – как правило, квартиры без отделки. Поэтому надо всегда ещё добавлять вот эту составляющую, связанную с тем, что сами работы и материалы – это ещё дополнительные затраты для любого, кто собирается купить новостройку. Второй момент – это площади квартиры. Всё-таки, современные дома, в большинстве своём, пока делаются по проектам 3-5-летней давности, и там квартиры попросторней были.

Это вот сейчас произошла трансформация и квартиры стали на первичном рынке уменьшаться в размерах.

И преобладают там малокомнатные, потому что платёжеспособность потенциального дольщика упала. Застройщики под это подстраиваются и, соответственно, уменьшают площади квартир, идя навстречу потребителям, которые просто не готовы за дополнительные метры доплачивать. Те, кто это вовремя не понял, вынужден сейчас эти метры им дарить. Потому что, опять же, возвращаемся к цене квартиры – если у человека есть определённая сумма денег, то он её тратит, исходя вот из этой своей составляющей. То есть, он и хотел бы, может быть, купить квартиру 2-хкомнатную, 70 метров, но хватает только на 50. И застройщик понимает, что ждать следующего покупателя с большей суммой можно очень долго. И поэтому, наверное, есть смысл взять, хотя бы, эти деньги, дав ему скидку, рассрочку – каким-то образом простимулировать его в этой покупке, в том числе, через риелторские агентства помочь человеку обменять старую квартиру на новую. Это тоже сейчас, как бы, имеет место быть, что люди, которые имеют жильё в старом фонде, хотели бы его обменять. И, соответственно, вот эта тенденция сейчас позволяет подороже, условно говоря, продать свою текущую квартиру с малой площадью, доплатить и переехать в более современную, в более просторную.