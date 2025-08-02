Сборная Беларуси по мини-футболу оспорит бронзу турнира в Таиланде

Сборная Беларуси по мини-футболу потерпела поражение в полуфинале международного турнира в Таиланде, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня наши парни встречались с хозяевами соревнований. Первая половина противостояния проходила в равной борьбе, и ни одной из дружин не удавалось подобраться к воротам друг друга, но незадолго до перерыва подопечные Александра Черника все же пропустили.

Во втором тайме оппоненты сумели упрочить свое преимущество. Только за минуту до финальной сирены Андрей Семенюк сократил разрыв в счете, но больше цифры на табло не менялись. Поражение – 1:3. Таким образом, завтра белорусская команда поспорит за бронзу с Тайванем. В поединке за золото сыграют Саудовская Аравия и Таиланд.