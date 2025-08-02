Более 2 тыс. участников из 10 стран собрал «Минский триатлон – 2025»

Более двух тысяч участников из 10 стран собрал традиционный международный турнир «Минский триатлон». Он дает старт новому соревновательному году, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Более двух тысяч участников из 10 стран собрал традиционный международный турнир «Минский триатлон». Он дает старт новому соревновательному году, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Организаторы учли зрительский интерес и предложили несколько вариантов дистанций. Самые стойкие преодолевали половину «Айронмэна». Это 2 километра вплавь, 90 на велосипеде и 21 бегом. Для менее искушенных придумали эстафеты. Здесь можно было выступить в одном отдельном виде. Праздник здорового образа жизни пришелся участникам по душе.
Игорь Горбунов, участник турнира:
Классно, все очень круто, организация, участники, питание, болельщики – все на высшем уровне.
Денис Крестин, участник турнира (Россия):
Атмосфера шикарная, спасибо организаторам, сделали очень классно, очень красивый плавательный этап, велогонка, ну а бег вообще просто огонь.
Евгений Креч, участник турнира:
Супер! С каждым годом все лучше и лучше старт. Я принимаю участие в третий раз. Мне абсолютно все нравится. Организация, волонтеры, поддержка – все на высшем уровне.
Минский марафон с каждым годом набирает международный вес. К нам с охотой приезжают гости из других стран. Не отстают и белорусы, за несколько месяцев бронируя стартовый номер. А потому можно не сомневаться, история турнира непременно продолжится.