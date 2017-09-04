Эксперт по минской недвижимости: «На вторичном рынке более популярны малокомнатные квартиры»

Новости Беларуси. Какие квартиры в Минске наиболее востребованы, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Вторичный рынок – да, там преобладают и более популярны у потребителей, конечно же, малокомнатные квартиры. Это связано с тем, что, во-первых, разъезжаются большие квартиры: вырастают дети, заводят семьи, им нужно разъехаться. И, как правило, из большой квартиры удаётся купить две маленькие – это обмен с доплатой, либо просто обмен через куплю-продажу одной большой квартиры на, например, две маленькие. Поэтому это – такой разменный материал.

Второй момент – это платёжеспособность.

Всё-таки, рынок измеряет объекты недвижимости не ценой квадратного метра, а ценой квартиры. То есть, человек себе может позволить определённую сумму денег, которую тратит на покупку недвижимости. И, честно говоря, ему всё равно, сколько площадь квартиры – он либо может её купить, либо не может. И дальше уже включается этот фактор, что иногда лучше маленькая, но своя квартира, чем ожидание того, что ты хочешь купить квартиру побольше, попросторнее, но, при этом, в данный момент времени живёшь у родителей или на съёмной квартире. Плюс момент, связанный с тем, что, действительно, проще потом собирать доплату и из маленькой квартиры переезжать в большую, купив вот это первый свой объект недвижимости. И, как правило, да, действительно, маленький по площади. Хотя, цена на квадратный метр маломерных квартир гораздо выше, чем больших – 3-4-хкомнатных. Но тут ещё фактор надо учитывать – «коммуналка», коммунальные платежи. Содержать большую квартиру тоже с каждым годом всё сложнее и сложнее.