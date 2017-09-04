«Главное, что покупателю требуется – обеспечение юридической чистоты сделки»: как выбрать агентство недвижимости?

Новости Беларуси. С чего начать при поиске агентства, какие документы и сотрудники должны в нём наличествовать, рассказали в программе «Большой город». Чтобы приобрести недвижимость, нужны не только деньги, но и терпение. Вот, например, Елена около полугода пыталась продать дом и переехать в новостройку. «Дедовским способам» на столбах и подъездах все шесть месяцев развешивала объявления.



Елена Акулич, начальник отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» управления продаж вторичного рынка жилья агентства недвижимости:

Не обратилась к риелторам, потому что нужно было прийти к этой мысли самостоятельно. Возникло очень много вопросов: как разместить рекламу, как разговаривать с клиентами, как осуществлять показы.

Самая главная проблема – это оценить верно объект. Квартиру оценить немножко проще, нежели оценить индивидуальное строение, потому что тут не присутствует цена квадратного метра.

Однако, всё же, Елена последовала в агентство недвижимости, но не чтобы продать дом, а чтобы самой научится делать это профессионально. И вот теперь Елена – агент по работе с недвижимостью.

Елена Акулич, начальник отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» управления продаж вторичного рынка жилья агентства недвижимости:

Пришла в профессию неожиданно.

Работала в Государственном камерном хоре Республики Беларусь, в филармонии.

Также, помимо агентов, в каждой компании должно быть не менее 5 аттестованных риелторов – проще говоря, юристов в сфере недвижимости.



Андрей Кудакаев, начальник управления договорной и общеправовой работы агентства недвижимости:

Покупатель обращается за тем, чтобы ему нашли объект недвижимости, чтобы с ним поездили, показали квартиру, выявили какие-то скрытые недостатки. Самое главное, я считаю, что покупателю требуется – это обеспечение юридической чистоты сделки.

Оказание риелторских услуг осуществляется только на возмездной основе.

То есть, на основании договора. Сделано это, чтобы исключить возможность потребителей попасть в оборот «серых» риелторов, которые работают без гарантий. Перед подписанием соглашения риелтор должен показать: лицензию, страховой полис и рассказать, как будут оплачиваться услуги.

Андрей Кудакаев, начальник управления договорной и общеправовой работы агентства недвижимости:

Покупатели не процент платят, они платят по тарифам, каждая услуга стоит определённое количество базовых.

То есть, если мы говорим о полном комплексе для покупателя, эта стоимость – 105 базовых величин. А продавец уже оплачивает, по дешёвой квартире он платит 3%, чем дороже квартира, идёт там – 2,5, 2,4, до 1%.

Риелторы и агенты работают в тандеме. Львиная доля рабочего времени уходит на звонки, рекламу квартиры или дома агенты создают вначале сами, словами.



Елена Акулич, начальник отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» управления продаж вторичного рынка жилья агентства недвижимости:

Когда собственник дом индивидуального строения решает продать, к нему выезжает специалист на предварительный осмотр объекта, чтобы определить, в каком диапазоне цен мы могли бы начинать рекламу. Проводится маркетинговый анализ: какие объекты продаются в данном населённом пункте.

В начале продаж собственники объектов достаточно высоко их оценивают и в торгах опускаются иногда цены вплоть до 40%.

От чего зависит стоимость квартиры: от района, ремонта или, может, от чего-то иного? И как агент презентует квартиру покупателю? Мы решили узнать на примере собственном и направились в «двушку» на проспекте Победителей, где нас уже ждал специалист.



Галина Бородавко, агент по операциям с недвижимостью:

Здесь считается евроремонт, потому что дом сама по себе кирпичный, потолки натяжные, пол – ламинат, есть паркет. Инфраструктура по транспорту замечательная: автобусы, троллейбусы.

Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составляет порядка 1 100 долларов.

Всё зависит от того, панельный дом или каркасно-блочный, и в каком районе находится.

Галина Бородавко, агент по операциям с недвижимостью:

Квартиры в этом районе, в Центральном районе, они ценятся. Начиная, я так думаю, от 80 тысяч долларов и выше.

Светлана Куделко, заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости:

Определённый тип квартир имеет приблизительно одинаковую стоимость, но есть повышающие и понижающие коэффициенты. Это и месторасположение, и состояние квартиры, этаж.

Средняя цена квадратного метра на «вторичке» – 1 050 долларов. Чем больше площадь квартиры, тем ниже стоимость. Светлана Куделко, заместитель директора по продажам на вторичном рынке жилья агентства недвижимости:

Вторичный рынок – он гораздо живее, активнее, в процентном соотношении «вторичка» более популярна. Спрос, как будто бы, снижается, но появились достаточно доступные кредиты, поэтому существует какой-то баланс между предложением и спросом. И цена квадратного метра остаётся стабильной. Чтобы самостоятельно продать подобную квартиру, потребуется, в среднем, около 3 месяцев. Агентства же продают такие объекты около 30 дней.