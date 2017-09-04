«Важно, с кем во дворе будет играть их ребёнок, с какими автомобилями будет припаркована их машина»: как сейчас покупают квартиры в Минске

Новости Беларуси. К какой недвижимости проявляют интерес потенциальные покупатели, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Сам потребитель стал другим. Он стал более требовательным. Всё-таки, люди покупают за свои, либо за привлечённые кредитные, и уже хотят приобретать жильё более современное. Это им, как раз, даёт рынок первичный, рынок новостроек. То есть, там ты покупаешь квартиру с учётом ещё одного, очень немаловажного фактора – ты покупаешь не только квартиру, но ещё и соседей.

Ты покупаешь дом, в котором все заплатили деньги.

То, чего нет на рынке вторичном. Большинство жилья, представленного на, как раз-таки, этом сегменте рынка – это жильё приватизированное, жильё бывшего государственного жилого фонда. То есть, там социальный состав не всегда однороден. И этот тоже фактор сейчас очень многие покупатели ставят во главу угла, потому что им уже важно, с кем во дворе будет играть их ребёнок, с какими автомобилями будет припаркована их любимая машина. И вот эти вещи, и даже просто люди, с которыми они в будущем будут улучшать этот жилой фонд – то есть, ставить систему видеонаблюдения, улучшать подъезд, дворовую территорию. Естественно, это всё проще делать с теми, кто тоже это купил. Он к этому по-другому относится, чем тот, кто это получил, унаследовал, либо приватизировал в тот период, когда эта приватизация стоила очень малых денег.