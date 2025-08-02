В Беларуси продолжается розыгрыш Кубка Салея – результаты игрового дня

«Металлург» на выезде обыграл «Витебск». Игорь Козячий на 13-й минуте вывел гостей вперед. Во втором отрезке на одну шайбу в исполнении «сталеваров» «львы» ответили дважды. Равные шансы на успех сохранялись до последних секунд дуэли. Однако на излете основного времени Никита Бледнов поставил точку в противостоянии и принес победу клубу из Жлобина с результатом 3:2.

На ледовых аренах Беларуси продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея. 2 августа прошли три поединка, и все в группе «Б», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые опять приехали нас поддержать в выходной день. Может быть, эта энергия, которая была, в концовке немного нам помогла. Наверное, все-таки у нас было какое-то преимущество в моментах, но нам хотелось бы, чтобы парни где-то вовремя забивали голы. Мы и в первом матче со «Славутичем» имели преимущество игровое, но где-то момент свой не реализовали вовремя. Сегодня где-то были хорошие моменты, не реализовали вовремя. Игра вот такая получается непростая. А так поздравляю парней с победой. Хороший характерный матч. В концовке они все-таки эту ситуацию выжили голевую.

Встреча «Витебска» и «Гомеля» получилась результативной и напряженной. По ходу поединка «южане» дважды вели в счете, но за три минуты до окончания заключительного периода хозяева сумели перевести игру в овертайм. Правда, и дополнительное время сильнейшего не выявило.

Все решилось в серии буллитов. Команды совершили 20 бросков. Решающей оказалась попытка нападающего «медведей» Виктора Туркина, он и принес «Витебску» победу – 4:3. «Рыси» увозят один балл.

В заключительном матче субботы оршанский «Локомотив» разобрался со смоленским «Славутичем».

Завтра пройдут еще два поединка. «Лида» примет столичную «Юность», а «Брест» – «Динамо-Молодечно».