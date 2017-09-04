«Как правило, в новостройках к моменту ввода купить уже нечего и те, кто откладывают эту покупку, остаются в проигрыше»

Новости Беларуси. На каком этапе строительства лучше покупать квартиру на первичном рынке, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Первичный рынок – здесь фактор, связанный с тем, что недорогую квартиру ты, как правило, можешь купить на начальной стадии строительства. Принять на себя все риски долевого участия, нервничать, переживать, волноваться, ждать, но в итоге ты получишь вот этот дисконт, который даёт любой застройщик за ожидание.

И, как правило, в новостройках, если они правильно позиционированы на рынке – к моменту ввода дома купить уже нечего.

То есть, они своевременно покупаются людьми, которые либо сразу принимают это решение, либо им надо какое-то время –понаблюдать, изучить, посмотреть, просто – собрать деньги. И вот, по крайней мере, по нашим проектам, как правило, те, кто на начальной стадии приходит и откладывает эту покупку, остаются в проигрыше. То есть, приходя к нам уже перед вводом дома, они, с сожалением для себя, обнаруживают, что теперь они квартиру покупают у тех, кто её купил на начальной стадии, и уже перепродаёт, получая вот эту, как раз-таки, маржу, которая связаны с тем, что человек взял на себя риск, прошёл этот путь и теперь хочет компенсацию. Как я говорю: «Вы сэкономите на цене квадратного метра, но потратите деньги на лечение своей нервной системы»