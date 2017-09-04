Эксперт по минской недвижимости: «Желающих продать на рынке больше, чем способных купить»

Новости Беларуси. Каков баланс спроса на квартиры и предложения, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Исходя из статистики, в последние 3-4-5 лет спрос превышает предложение, в силу того, что у нас сложились сложные экономические условия, и платёжеспособность покупателей снизилась.

Поэтому само число желающих купить жильё осталось, но людей, которые могут это себе позволить сейчас, стало меньше.

Соответственно, жилья, которое продаётся, даже при том стандартном стабильном объёме, осталось примерно столько же. И, в связи с этим, естественно, есть некий перекос, связанный с тем, что желающих продать на рынке больше, чем желающих и способных купить.