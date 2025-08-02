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Золото и серебро – две медали завоевали белоруски в первый день Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

02 августа 2025 18:36
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Золото и серебро принес белорусской команде первый соревновательный день Кубка Европы по дзюдо среди юниоров, который проходит в Скопье. 2 августа на татами выходили две белоруски, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Славяна Рылкевич в весе до 78 килограммов на пути к решающему поединку прошла соперниц из Франции и Боснии и Герцеговины, а в финале справилась с сопротивлением турецкой спортсменки и стала победительницей континентального форума.

Анна Ситник в категории до 70 килограммов уверенно одолела представительниц Хорватии и Греции, но в финале потерпела неудачу и увозит домой серебро.

# Дзюдо

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