Золото и серебро – две медали завоевали белоруски в первый день Кубка Европы по дзюдо среди юниоров

Золото и серебро принес белорусской команде первый соревновательный день Кубка Европы по дзюдо среди юниоров, который проходит в Скопье. 2 августа на татами выходили две белоруски, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Славяна Рылкевич в весе до 78 килограммов на пути к решающему поединку прошла соперниц из Франции и Боснии и Герцеговины, а в финале справилась с сопротивлением турецкой спортсменки и стала победительницей континентального форума.

Анна Ситник в категории до 70 килограммов уверенно одолела представительниц Хорватии и Греции, но в финале потерпела неудачу и увозит домой серебро.