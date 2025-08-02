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Музыкант рок-группы The Rolling Stones умер в возрасте 86 лет

02 августа 2025 20:45
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Музыкант рок-группы The Rolling Stones умер в возрасте 86 лет-0

В возрасте 86 лет после продолжительной болезни умер американский музыкант Леонардо Хименес, знаменитый как Флако. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на National World.

Он умер в окружении своей семьи, которая не раскрывает подробности его смерти, прося о конфиденциальности.

В зарубежном издании говорится, что сын музыканта Артуро «рассказал, что последними словами его отца были: «Я устал». 

Ранее Хименес перенес серьезную хирургическую операцию на спине и экстренную операцию на бедре. 

Фото: pixabay

# Некролог

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