Музыкант рок-группы The Rolling Stones умер в возрасте 86 лет

В возрасте 86 лет после продолжительной болезни умер американский музыкант Леонардо Хименес, знаменитый как Флако. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на National World.

Он умер в окружении своей семьи, которая не раскрывает подробности его смерти, прося о конфиденциальности.

В зарубежном издании говорится, что сын музыканта Артуро «рассказал, что последними словами его отца были: «Я устал».

Ранее Хименес перенес серьезную хирургическую операцию на спине и экстренную операцию на бедре.

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