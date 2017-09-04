«Застройщики стали, с учётом изменившейся платёжеспособности населения, уменьшать площади квартир»

Новости Беларуси. Почему сравнялись цены на вторичное жильё и новостройки, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Я бы говорил здесь о том, что, наверное, это связано с тем, что первичный рынок – это, всё-таки, застройщики, организации, которые заинтересованы продавать, и продавать быстро. Вторичный рынок – это физические лица, частники, которым не всегда нужно так быстро продать свою квартиру. Они не так замотивированы. То есть, у застройщика – бизнес-план, возможно, привлечённые кредитные ресурсы, штат персонала, который должен постоянно получать заработную плату, должны уплачиваться налоги. Да просто строительный процесс не терпит, скажем, отсрочек по оплате – это тоже сказывается на сроках строительства. Это – первый фактор.

Второй, очень важный фактор – это размеры квартир.

В последнее время застройщики стали, с учётом изменившейся платёжеспособности населения, уменьшать площади этих квартир. И, соответственно, приближать их к тем типовым планировочным решениям, которые преобладают на рынке вторичном. То есть, это – типовые 9-этажки 90-80-ых годов постройки. Соответственно, у них, у всех примерно одинаковая площадь. Новостройки очень длительное время строились, всё-таки, с запасом, по новым требованиям, с большими, просторными кухнями, с большими комнатами и коридорами. Естественно, они всегда были по цене сделки выше. Соответственно, и цена эта отставала, с точки зрения цены за метр. Потому что, если всё это, площадь делить именно вот на среднюю составляющую по рынку, то получалось, что вторичный рынок выше по цене метра. Но вот сейчас это выравнивание происходит.