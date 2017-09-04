Квартиры в Минске: «Однокомнатные – за вторичным рынком, 2-3-хкомнатые – смещается вектор в пользу первичного рынка»

Новости Беларуси. Какие квартиры в Минске выгоднее купить на первичном рынке, а какие – на вторичном, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Что касается 2-3-комнатных квартир – какова, в среднем, цена?

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Здесь надо говорить о том, что вторичный рынок – 2-хкомнатные квартиры, в основном, площадью где-то 50-60 метров. Первичный рынок, всё-таки, из тех проектов, которые сейчас заканчиваются – это 50-70 метров. То есть. По площади квартиры больше. Что касается цен, примерно, где-то, наверное, ближе там к 1 200- 1 250 – квартир вторичного рынка. И, как ни странно, но на первичном рынке срабатывает фактор – как только площадь квартиры серьёзно увеличивается, цена уменьшается.

Потому что она не востребована, она не популярна.

И в проектах эти квартиры сейчас стараются уменьшать по максимуму, чтобы, всё-таки, уйти вот в эти маломерные квартиры, тоже есть определённые нормативы, но их стараются каким-то образом обойти или, как минимум, не нарушить, чтобы вот в доме преобладало маломерное жильё. Поэтому, всё-таки, сейчас 1-комнатные, однозначно, пока за вторичным рынком. Это, всё-таки, жильё такое разменное. А 2-3-хкомнатые квартиры – действительно, серьёзно смещается вектор в пользу первичного рынка.