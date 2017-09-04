«Формат общественных обсуждений – не продуктивен. Все всегда против. Чего бы то ни было»

Новости Беларуси. Почему не эффективен нынешний вариант взаимодействия застройщиков с жителями, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

В связи с освоением новых площадок, возникают проблемы сноса, отселения людей. И вот тут самые яркие обсуждения общественные, которые вызвали большой резонанс в обществе, в Интернет-сообществе. Как решить эту проблему людей, которые не хотят уезжать, не хотят покидать насиженные места.

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Формат общественных обсуждений – в том виде, в котором он сейчас существует, к сожалению, не продуктивен. То есть, актовые залы, где собираются местные жители и представители либо застройщика, либо местной администрации – они не могут найти общий язык. Любого человека спроси: «Хочешь ли ты, чтоб рядом с твоим домом построили многоэтажку?», – конечно же, он будет против. Всё-таки, чиновники решают государственную задачу, им нужно дальше развивать город. Строительство городу необходимо – это данность. И здесь надо, действительно, каким-то образом этот формат менять.

То есть, вот этот диалог – он не получается.

Значит, надо уходить в какой-то новый формат – создавать какие-то общественные советы, приглашать людей, которые, действительно, пользуются популярностью в обществе: спортсмены, деятели науки, творческая интеллигенция – к мнению которых, действительно, прислушиваются. И вот, создавая такой совет, выносить на его обсуждение, как раз-таки, вопросы, связанные с градостроительной политикой. То есть, тогда мы попробуем наладить конструктивный диалог, потому что, когда, с одной стороны, есть интересы города в развитии, а, с другой стороны, частные интересы конкретных лиц – то они всегда находятся в конфликте, они всегда противоречат друг другу. Такой совет – он, по крайней мере, позволяет попытаться двинуться дальше, не стоять на месте и не ломать копья. Потому что ни к чему эти общественные обсуждения в итоге не приводят. Все всегда против. Чего бы то ни было: жилой дом, торговый центр, медицинский центр.

Люди, в принципе, против изменений.

Возможно, как вариант, могут быть использованы общественные объединения, как раз, связанные с тем, чтобы в них привлекать специалистов. То есть, мне, как застройщику, всегда удобно спорить со специалистом. Поэтому, наверное, да – здесь надо как-то двигаться, что-то менять, потому что нельзя игнорировать мнение общества – это понятно и очевидно. Но, с другой стороны, надо, чтобы и с той стороны не звучала только вот какая-то категоричная точка зрения, которая не включает в себя даже возможности обсуждения и какого-то дальнейшего диалога.