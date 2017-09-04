«Люди стали в долевое строительство жилья вступать в меньшем объёме – застройщики начали предлагать дома, уже почти построенные»

Новости Беларуси. Что сейчас происходит на минском рынке недвижимости, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Ещё один момент, который, как раз, обнаруживается где-то вот в течение последних двух лет – это степень готовности.

Из-за кризиса люди стали в долевое строительство жилья вступать в меньшем объёме, но жильё от этого строить не перестали.

То есть, застройщики сейчас просто предлагают, в большинстве своём, не объекты на начальной стадии строительства, котлованы так называемые, а дома, уже почти построенные или высокой степени готовности. И, соответственно, тоже этот фактор уравнивает первичный рынок с вторичным. То есть, они уже вот очень сильно конкурируют.