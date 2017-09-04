«Никто хорошую квартиру дёшево не продаст: ни частник, ни застройщик. Низкая цена всегда предполагает какие-то недостатки»

Новости Беларуси. От каких факторов зависит цена на квартиру в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Низкая цена – она всегда предполагает какие-то недостатки.

Никто хорошую квартиру задёшево не продаст: ни частник, ни застройщик.

Поэтому всегда эти факторы потом выясняются и, со временем, люди приходят к мысли, что, всё-таки, наверное, если ты ставишь перед собой цель просто найти дешёвую квартиру, то ты доложен тогда принять для себя, что она, вряд ли, будет хорошей.