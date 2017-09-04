Недвижимость в Минске: «Сформировались территории, где, действительно, строят высококачественные объекты – «Лебяжий», «Дрозды»

Новости Беларуси. Какие районы Минска стоит предпочесть, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

На Ваш взгляд, по Вашей практике, какие районы в Минске самые дорогие? И, наоборот, самые по цене приемлемые?

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Как ни странно, центр уже нельзя назвать дорогим и удобным для проживания районом. То есть, сейчас сформировались определённые территории, где, действительно, строятся высококачественные объекты. Это – тот же «Лебяжий», «Дрозды» – малоэтажная застройка. Это, если мы говорим именно об объектах внутри МКАД. В центре города строительство активно не ведётся, в основном, там преобладают объекты сталинского периода строительства – они уже не так популярны, как ещё, например, лет 10 назад, потому что есть альтернатива.

Минск – не такой большой город, чтобы держаться за центр.

Есть определённые улицы, которые популярны: Карла Маркса, Коммунистическая, район Оперного театра, Захарова – эти территории будут всегда востребованы, всегда интересны. Но, помимо этого, есть уже объекты, которые строятся чуть дальше: район Национальной библиотеки, «Лебяжий». То есть, пока, да, он представляет из себя достаточно невнятный объект, скорее, это – большая стройплощадка, но перспективы у района очень большие. Именно с точки зрения того, что там тоже строятся высококачественные объекты, то есть, там нет вот этой хаотичной застройки, нет застройки объектами эконом-класса. Это в будущем создаст вот эту жилую среду людей, условно говоря, среднего класса.