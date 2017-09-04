«Купить готовую недорогую квартиру в Минске всё сложнее, приходится выбирать среди малопривлекательного неликвида»

Новости Беларуси. Что будет происходить с ценами на квартиры в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Я озвучу непопулярное мнение – оно категорически не принимается Интернет-сообществом, вот этими «диванными экспертами»: жильё качественное, жильё востребованное – не дешевеет.

Хорошее, качественное жильё – оно либо стабильно по цене, либо его становится меньше.

То есть, купить готовую, относительно недорогую квартиру с каждым месяцем всё сложнее и сложнее. То есть, приходится выбирать среди большого количества вот этого малопривлекательного неликвида. Ездить на показы, смотреть эти квартиры, изучать эти истории, связанные с этими квартирами.