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«Купить готовую недорогую квартиру в Минске всё сложнее, приходится выбирать среди малопривлекательного неликвида»

04 сентября 2017 17:17
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Новости Беларуси. Что будет происходить с ценами на квартиры в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:
Я озвучу непопулярное мнение – оно категорически не принимается Интернет-сообществом, вот этими «диванными экспертами»: жильё качественное, жильё востребованное – не дешевеет.

Хорошее, качественное жильё – оно либо стабильно по цене, либо его становится меньше.

То есть, купить готовую, относительно недорогую квартиру с каждым месяцем всё сложнее и сложнее. То есть, приходится выбирать среди большого количества вот этого малопривлекательного неликвида. Ездить на показы, смотреть эти квартиры, изучать эти истории, связанные с этими квартирами. 

«Жильё качественное – не дешевеет»: как купить или продать квартиру в Минске?  

# общество # Недвижимость в Минске

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