Эксперт: «Объектов премиум-класса пока у нас не построено. Два или три можно с большой натяжкой назвать «бизнес+»

Новости Беларуси. Есть ли в Минске элитная недвижимость, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Застройщики очень часто позиционируют жильё, которое они возводят, как элитное, премиум-класса. На Ваш взгляд, этот уровень соответствует этому статусу? Или нет?

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

На сегодняшний день, Минск, в основном, застроен объектами эконом-комфорт- и бизнес-класса. Буквально два или три объекта можно с большой натяжкой назвать объектами «бизнес+». То есть, объектов премиум-класса пока у нас не построено.

Хотя, в рекламе, действительно, звучат эти термины в превосходной степени – ну, это понятно для чего.

То есть, мы, всё-таки, пытаемся продать объект и не скупимся на то, чтобы дать ему каких-то дополнительных свойств, которыми этот объект не обладает. Поэтому, наверное, пока наш потребитель не готов к премиум-классу, потому что те проекты, с которыми мы работали, которые мы изучали – они предполагают очень высокую стоимость квадратного метра при строительстве, в связи с тем, что будут использованы высококлассные материалы. И, самое важное – это высокая затратная часть по содержанию такого жилья. Это – совершенно другой уровень проживания, и он требует затрат. У нас пока, всё-таки, состоятельные люди предпочитают строить коттеджи.