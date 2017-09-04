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«Каменная горка сильно проигрывает Зелёному Лугу и застройке, которая идёт на территории аэропорта «Минск-1»

04 сентября 2017 17:18
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Новости Беларуси. Каким районам Минска отдают предпочтение покупатели, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:
Сейчас важным фактором является, всё-таки, не такая плотная застройка. То есть, в этом плане вот та же Каменная горка сильно проигрывает Зелёному Лугу, скажем, району Жуковского-Воронянского, вот этой новой перспективной застройке, которая идёт на территории аэропорта «Минск-1».

То есть, вот это – территории, которые уже немножко приближаются к центру.

Раньше, конечно, основное строительство шло ближе к окраинам – это районы, которые именно интересуют людей, скажем, с достатком средним и выше среднего. В остальной части рынок представлен покупателями, которые, в принципе, приобретают свою первую квартиру, и для них основным фактором является цена. И тут уже, как бы, претензии небольшие. Основные, скажем, особенности – это, наверное, близость к метро, хотя бы, где-то не далеко чтобы были торговые объекты, социальная инфраструктура. Хотя, все понимают, что спальные микрорайоны, к сожалению, пока страдают от недостатка именно вот социально-бытовой – торговых объектов там хватает, а вот остального пока нет. И многие, покупая, это учитывают и готовы с этим мириться. За счёт того, что покупают это за те цены, которые могут себе позволить. 

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# общество # Недвижимость в Минске

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