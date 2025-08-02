«Аргх!» Глава МИД Британии взял на себя вину за ссору Зеленского с Трампом

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми признался, что чувствует вину за плохую подготовленность делегации Украины к встрече с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, во время которой между президентом США и Владимиром Зеленским возник конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Лэмми, он считает себя лично ответственным за этот инцидент.

«Честно говоря, я чувствовал «Аргх!». Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече?» – сказал он.

На следующий день премьер-министр Британии Кир Стармер позвонил Зеленскому и пригласил его на Даунинг-стрит.

Во время визита Зеленского в Белый дом 28 февраля Трамп потребовал от него прекратить критику лидера РФ Владимира Путина и поддержать прекращение огня. Вице-президент Венс назвал Зеленского агитатором и обвинил его в неблагодарности.

Вскоре украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позднее спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Украине нужно вернуться за стол переговоров, иначе ее руководство может смениться.

Фото: pixabay