Квартиры в Минске чаще покупает молодёжь: «Не все готовы люди, которым 20-25 лет, жить в пятиэтажных «хрущобах»

Новости Беларуси. Как изменились ожидания покупателей недвижимости в Минске, рассказали в программе «Большой город».

Вадим Тачкин, директор консультационной компании в сфере недвижимости:

Экспертное сообщество уже констатирует эту тенденцию, что омоложение самого покупателя произошло. Не все готовы уже люди, скажем, которым сейчас 20-25 лет, жить в пятиэтажных «хрущобах».

Они хотят чего-то другого, они хотят более современного и готовы за это доплачивать.

То есть, у них есть какой-то стимул не повторять, скажем, судьбу своих родителей и не заселяться в так называемое временное жильё, коим являлись пятиэтажки, на какой-то период времени. Всё-таки, это – серьёзная имущественная покупка, это – серьёзное событие в жизни, и человек, конечно, если этот шаг делает, то хотел бы сделать без сожаления в будущем о том, что он, наверное, допустил ошибку, купив вот этот старый жилой фонд.