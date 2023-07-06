Ядерное оружие, отношения с Путиным и ЧВК «Вагнер». О чём спрашивали Лукашенко журналисты во Дворце Независимости?

Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 журналистов из Беларуси, Великобритании, Катара, России, США, Франции получили возможность пообщаться с белорусским лидером на самые злободневные темы. Именно представители этих СМИ активнее всего в свете последних событий практически в ежедневном режиме запрашивали интервью. Понятно, что больше всего интересовали недавние события в России, размещение тактического ядерного оружия, разрушение миропорядка. Наш политический обозреватель Алена Сырова продолжит тему.

Ожидаемо, темой номер один стали недавние события в России. Коль Александр Лукашенко сыграл в предотвращении непоправимого важнейшую роль, его в разных формулировках просили рассказать о Пригожине, «Вагнере», лагерях для бойцов. Даже несмотря на то, что не далее, чем на прошлой неделе, Президент практически поминутно опубличил все происходящее в походную субботу.