Ядерное оружие, отношения с Путиным и ЧВК «Вагнер». О чём спрашивали Лукашенко журналисты во Дворце Независимости?
Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 журналистов из Беларуси, Великобритании, Катара, России, США, Франции получили возможность пообщаться с белорусским лидером на самые злободневные темы. Именно представители этих СМИ активнее всего в свете последних событий практически в ежедневном режиме запрашивали интервью. Понятно, что больше всего интересовали недавние события в России, размещение тактического ядерного оружия, разрушение миропорядка.
Наш политический обозреватель Алена Сырова продолжит тему.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Признаться, интервью Александра Лукашенко зарубежным СМИ для журналистов белорусского президентского пула с некоторого момента стали одним из самых нелюбимых мероприятий. Просто потому что они, как правило, отличаются поразительным однообразием вопросов, адресованных главе нашего государства. И все же всегда теплится надежда, что в этот раз будет по-другому, все же многие из приглашенных сегодня во Дворец Независимости здесь были не единожды, в предыдущий раз и вовсе в феврале (то есть не так давно). Но и сегодня, увы, без сюрпризов.
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Ожидаемо, темой номер один стали недавние события в России. Коль Александр Лукашенко сыграл в предотвращении непоправимого важнейшую роль, его в разных формулировках просили рассказать о Пригожине, «Вагнере», лагерях для бойцов. Даже несмотря на то, что не далее, чем на прошлой неделе, Президент практически поминутно опубличил все происходящее в походную субботу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первое, что Мэтью спросил это?
Новая информация, где находятся бойцы ЧВК «Вагнер» и Евгений Пригожин? Можете ли вы сообщить какую-то новую информацию?
Александр Лукашенко:
Я могу сообщить, но почему вы спрашиваете у меня, где находится сегодня частная военизированная компания «Вагнер» и руководитель и создатель этой компании?
3,5 часа длился этот разговор. Работа Президента заключается и вот в таком общении со средствами массовой информации. Даже с теми, которые не стремятся реально разобраться в происходящем, а просто хайпуют, задавая вопросы заведомо цитируемому спикеру. Александр Лукашенко все это наверняка понимает, но будучи более опытным, также прекрасно осознает: молчанием не пробить инфополе и не достучаться. Кроме того, честно и открыто сегодня заявлять о своей позиции не каждый способен, а Президент Беларуси может себе это позволить.
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