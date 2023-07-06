Лукашенко заявил, что СВО в Украине не является и не будет являться причиной нанесения ядерного удара
Новости Беларуси. Определенное количество ядерных боеголовок перемещены на территорию Беларуси и находятся под надежной охраной. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости состоялся большой и открытый диалог с зарубежной прессой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Много вопросов касалось украинской повестки, в том числе через призму ядерного оружия. Можно ли закончить войну в соседней стране мирными переговорами или Украину ждет ядерный удар? Отвечая на этот вопрос, Александр Лукашенко подчеркнул: можно, но не нужно. У России хватает и традиционного оружия, чтобы закончить конфликт.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Война в Украине, специальная военная операция не являются и не будут являться причиной нанесения ядерного удара с какой бы то ни было стороны. Вот если будет агрессия НАТО, к примеру, США или блока НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на наши территории, тогда руки развязаны. А что касается тупика в переговорном процессе, да, переговоры в тупике. Но пока еще есть выход из этого тупика. Есть возможность сесть за стол переговоров и договориться. Я в этом абсолютно убежден.
До последнего Беларусь нацелена на мирное урегулирование всех конфликтных ситуаций. На этом фоне еще один вопрос от журналистов выглядит противоречиво: нашу страну по примеру России обвиняют в незаконном вывозе украинских детей из зоны военных действий. Однако, как подчеркнул Президент, ничего удивительного в этом нет: Запад активно создает образ Союзного государства как агрессора. У такого пути меньше последствий, чем у попыток уничтожить неудобных лидеров. Что касается детей из Донбасса, Беларусь продолжит отправлять их на реабилитацию. Причем зачастую по просьбе родителей самих детей.
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