Лукашенко заявил, что СВО в Украине не является и не будет являться причиной нанесения ядерного удара

Новости Беларуси. Определенное количество ядерных боеголовок перемещены на территорию Беларуси и находятся под надежной охраной. Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости состоялся большой и открытый диалог с зарубежной прессой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Много вопросов касалось украинской повестки, в том числе через призму ядерного оружия. Можно ли закончить войну в соседней стране мирными переговорами или Украину ждет ядерный удар? Отвечая на этот вопрос, Александр Лукашенко подчеркнул: можно, но не нужно. У России хватает и традиционного оружия, чтобы закончить конфликт.