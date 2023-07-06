«Проводим научные исследования». Может ли генетика влиять на способности человека?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Гены по наследству – это благодатная почва, на которой, по сути, должны расцветать наши способности и таланты. Павел, часто ли приходят за диагностикой талантливых генов?

Наука в области генетики развивается семимильными шагами. Ученые утверждают, что в ДНК записаны гены, отвечающие за нашу внешность, характер, поведение, способности и, самое главное, здоровье. О том, почему ДНК иногда дает сбой, как диагностировать наследственные заболевания и можно ли их предотвратить, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Павел Морозик: В настоящий момент у нас есть направление по ДНК-диагностике особенностей интеллектуального поведения, интеллектуальных способностей. Мы проводим научные исследования. Обычно мы всегда проводим сразу научные исследования, потом это внедряем в практику. Я думаю, что буквально через несколько лет, возможно, мы уже внедрим это направление.

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси: К нам вообще приходят по разным вопросам. С какими вопросами только не приходят.

Сергей Парчевский:

Скажите, допустим, пришла мама с ребенком своим. Он у нее в школе – неуд по поведению вообще, но в футбол любит играть. Она говорит: «Вообще, скажите, это у него в генетике записано, что он такой у меня неусидчивый? Он может Роналду стать или не может?» Такие примеры были?

Павел Морозик:

На самом деле, поведенческие признаки очень сложные, за них отвечает большое количество разных генов. Пока никакая система биоинформатики не может с большой точностью это сказать. Но, в принципе, что-то есть.

Сергей Парчевский:

Увидеть, что у него там в генетике написано: прямо бегун, выносливый или абсолютный музыкальный слух – могут гены это показать?

Павел Морозик:

Гены могут показать предрасположенность к выносливости, силе, скорости, то есть по разным направлениям.