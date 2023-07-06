Лукашенко: «Я считаю, что это война в нашем доме». Президент о СВО, переговорах и диалоге с Пригожиным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня нужно одуматься. Пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, по которым можно договориться. Завтра это будет невозможно. Знаете, я когда разговаривал с Пригожиным по известному случаю, я ему привел параллель, это было в 11 часов утра. Не правда, что у вас там говорят, что у он трубку не снимал, я звонил. Как только я позвонил, он сразу же снял трубку и со мной разговаривал. Я ему сказал, Жень, сегодня, в данный момент, в 11:00, мы еще с тобой можем с тобой разговаривать на темы: отдать Шойгу, Герасимова, не отдать, встретиться с Путиным, не встретиться. Он же такие выдвигал условия. Но как только погибнет на земле в результате ваших действий хоть один солдат, хоть один мирный житель, с тобой никто разговаривать не будет, даже я. Ты уже будешь террорист, который убивает своих людей. Он говорит: Александр Григорьевич, я никого не убивал, видите, в Ростове не убивал и убивать не собираюсь, мы никого не убили, в таком духе. Я еще раз говорю: на 11:00 с тобой разговаривают, и может быть от этого какой-то результат. В 17 часов с тобой вообще не будут разговаривать. Почему – потому что ситуация может измениться настолько, что ты просто не нужен никому будешь. Точно так и с Украиной. Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать каких-то мирных соглашений. Я имею в виду не столько Беларусь, сколько Россию. Она будет разговаривать в силу той ситуации, которая складывается прежде всего на фронте. И не только на фронте. После так называемого контрнаступа ситуация изменится, и захотят ли с тобой разговаривать?

– Но если, допустим, Запад либо кто-то другой скажет вам: Александр Григорьевич, будьте именно посредником в решении этого вопроса? Мне кажется, вы возьметесь за это, потому что конечный результат…