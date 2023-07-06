Лукашенко: «Тогда с государственностью Украины вопрос будет решён». Чем рискуют соседи, проводя наступление?
Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Российские журналисты же в свою очередь интересовались у Президента нашей страны в основном его взглядом на события, происходящие в Украине, просили оценить поведение западных политиков. Александр Лукашенко на пальцах объяснял, что происходит сейчас и что теряется в информационном шуме.
Анастасия Саховская, корреспондент ВГТРК:
Со стороны Зеленского это практически шантаж. Откровенный, неприкрытый, на весь мир шантаж своих западных покровителей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот 100 % убежден, что вы не зададите мне главный вопрос, но я все-таки обращу ваше внимание на него. Вы заметили недавно выпад фактически против сильных мира сего, которые соберутся на саммит НАТО в Вильнюсе. Он им ультиматум предъявил фактически (подробности здесь). Я опять не буду говорить, чем закончится вот эта схватка. Она сейчас будет нарастать, усиливаться. У Украины немалые стратегические резервы. Они еще их не все использовали на фронте, забегая вперед, уже скажу свою точку зрения. Не все использовали. Но к 11 июля, в Вильнюсе сходка эта будет, они что-то должны продемонстрировать. Если они сейчас бросят, перед 11 числа, чтобы продемонстрировать своим покровителям свою мощь, лучшее подразделение в бой, они окончательно похоронят украинскую боеспособность. Они перемелют все там. И тогда, как только они перемелют здесь свои войска, Россия нанесет контрудар. А защищаться уже будет украинцам нечем. Россия выдержит, но для них будет потом очень опасен контрудар по югу Украины до Приднестровья. И тогда с государственностью Украины вопрос будет решен. Вот об этом сегодня надо думать, а не о том, что они создадут, какую-то конфетку дадут Зеленскому в виде Совета НАТО-Украина. И там еще чего-то они пообещали.
Так, может, хозяева сменят любимца на более тихого? Александр Лукашенко уверен, что нет. Говорить можно что угодно, а делать, что скажут. Зеленский пока от данной ему установки не отклоняется. С момента начала СВО прошло немало времени, многое становится ясным, но, как выясняется, не для всех.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот вопрос надо задать Зеленскому: почему российские войска после учений в Беларуси начали перемещаться в Россию через Киев?
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