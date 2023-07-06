Лукашенко: «Тогда с государственностью Украины вопрос будет решён». Чем рискуют соседи, проводя наступление?

Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские журналисты же в свою очередь интересовались у Президента нашей страны в основном его взглядом на события, происходящие в Украине, просили оценить поведение западных политиков. Александр Лукашенко на пальцах объяснял, что происходит сейчас и что теряется в информационном шуме.

Анастасия Саховская, корреспондент ВГТРК:

Со стороны Зеленского это практически шантаж. Откровенный, неприкрытый, на весь мир шантаж своих западных покровителей.