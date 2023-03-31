Лукашенко: никакие конституции под себя я делать не буду

Поверьте, мой век заканчивается. Никакие конституции я под себя делать не буду. И эту не делал, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта во время Послания к белорусскому народу и парламенту.

Президент Беларуси напомнил, что пришел к власти в то время, когда травили, душили, стреляли, но команда из десяти человек выстояла и люди поверили. Прошло почти тридцать лет. «Ну сколько можно? Не думайте, что я «уцепившись в это кресло», держусь за власть», – сказал Александр Лукашенко. Белорусский лидер дополнил, что многие бы желали, чтобы его не было. «А раз они хотят, чтобы меня не было там, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип», – заявил Президент.

Александр Лукашенко добавил, что из-за обстоятельств не будет держаться за эту должность, но думает о будущем: потому что, как и у всех, у главы государства есть дети и внуки, которые должны жить в мирной и независимой Беларуси. «Я больше других понимаю, что если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. А это для меня неприемлемо», – сказал Президент. По словам главы государства, давить и травить будут и других детей, особенно тех, кто выстоял в 2020 году. «Я думаю об этом», – сказал Президент.