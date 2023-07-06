Цуран: более 250 млн рублей выделят на устранение недостатков в системе здравоохранения Минска

Новости Беларуси. Более 250 миллионов рублей выделят в ближайшие три года на устранение недостатков в системе здравоохранения Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время заседания, посвященного данной теме. Оно прошло с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

Так, по итогам проверок в отдельных медучреждениях столицы количество нарушений, не требующих серьезных материальных вложений, доходило до 75 %. Благодаря измененному подходу в мониторинговой системе их удалось сократить до 15 %. К слову, в 2023 году на развитие системы здравоохранения Минска выделено более 2 миллиардов рублей. Часть из них направлена на модернизацию больниц и поликлиник: замену оборудования, ремонт корпусов, строительство новых отделений.



Фото: сайт Мингорисполкома

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы тоже подошли комплексно с тем, чтобы прежде всего средства направлялись именно на замену оборудования, ремонт тех учреждений и отдельных корпусов, этажей, которые на самом деле требуют уже капитальных вложений. Которые уже невозможно по ряду причин текущим ремонтом вывести на их необходимый плановый производственный уровень.