Прямой эфир

Цуран: более 250 млн рублей выделят на устранение недостатков в системе здравоохранения Минска

06 июля 2023 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 250 миллионов рублей выделят в ближайшие три года на устранение недостатков в системе здравоохранения Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время заседания, посвященного данной теме. Оно прошло с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой.

Цуран: более 250 млн рублей выделят на устранение недостатков в системе здравоохранения Минска-1

Так, по итогам проверок в отдельных медучреждениях столицы количество нарушений, не требующих серьезных материальных вложений, доходило до 75 %. Благодаря измененному подходу в мониторинговой системе их удалось сократить до 15 %. К слову, в 2023 году на развитие системы здравоохранения Минска выделено более 2 миллиардов рублей. Часть из них направлена на модернизацию больниц и поликлиник: замену оборудования, ремонт корпусов, строительство новых отделений.

Цуран: более 250 млн рублей выделят на устранение недостатков в системе здравоохранения Минска-4


Фото: сайт Мингорисполкома

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы тоже подошли комплексно с тем, чтобы прежде всего средства направлялись именно на замену оборудования, ремонт тех учреждений и отдельных корпусов, этажей, которые на самом деле требуют уже капитальных вложений. Которые уже невозможно по ряду причин текущим ремонтом вывести на их необходимый плановый производственный уровень.

Цуран: более 250 млн рублей выделят на устранение недостатков в системе здравоохранения Минска-7

В текущем году в Минске принято в эксплуатацию два значимых объекта. Это новое здание 14-й детской поликлиники и приемное отделение с операционным блоком 5-й городской клинической больницы.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Артем Цуран # Наталья Кочанова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Проводим научные исследования». Может ли генетика влиять на способности человека?
06 июля 2023 19:58

«Проводим научные исследования». Может ли генетика влиять на способности человека?

«Руководство к действию». Чем может быть полезен генетический паспорт?
06 июля 2023 19:54

«Руководство к действию». Чем может быть полезен генетический паспорт?

«Наследственные особенности человека». Может ли стресс стать причиной развития генетического заболевания?
06 июля 2023 19:46

«Наследственные особенности человека». Может ли стресс стать причиной развития генетического заболевания?