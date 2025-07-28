Егор Шарангович вручил медали призёрам многоборья среди детских команд по хоккею в Молодечно

В период летних каникул подрастающее поколение хоккеистов не перестает работать над своей спортивной формой, получая при этом соревновательную практику. Накануне на базе ледового дворца в Молодечно завершился турнир по многоборью среди детских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Воспитанники «Динамо-Джуниверс», «Шахтера», «Бреста», «Локомотива», «Могилева» и «Динамо-Молодечно» определяли сильнейшего в эстафетах по бегу и плаванию, а также в баскетболе, мини-футболе и, конечно же, хоккее. Победителями стали ребята из города над Бугом, серебро забрали местные «динамовцы», третье место заняли могилевчане. Все призеры получили медали из рук нападающего национальной сборной Беларуси и клуба «Калгари» – Егора Шаранговича.

Егор Шарангович, нападающий сборной Беларуси по хоккею и «Калгари Флеймз»: На самом деле, это интересный турнир. Особенно летом, когда много свободного времени, почему бы и нет – приехать на такой турнир, где не только хоккей, в который ты весь сезон играешь, но и плавать, играть в баскетбол, побегать. Я считаю, это очень классная концепция турнира. Думаю, детям тут очень нравится. Самое главное – верить в свою мечту. Я поставил цель, мечта была – играть в лучшей лиге мира. И главное – усердно работать, потому что если не будешь работать, то ничего не добьешься.

Савелий Ольшанский, защитник ХК «Динамо-Молодечно»:

Всегда игровая практика в любых видах спорта. Не знаю, у меня в детстве тренер всегда говорил, что хоккеист должен играть во все виды спорта, быть игровиком. Тот же баскетболист в хоккей не сыграет. Я думаю, что это тот самый турнир.

Соревнования стали традиционными и прошли уже в шестой раз. Но на этом организаторы не собираются останавливаться, а значит через год ребят ожидает новый вызов и яркая борьба.