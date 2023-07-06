«Я пока даже не задумывался». Лукашенко поделился информацией о выборах в России и Беларуси

Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особняком стоят вопросы о взаимоотношениях, взаимодействии Александра Лукашенко и Владимира Путина. На фоне событий, связанных с ЧВК.

«Мы в одной лодке. Начнем драться – дырка в лодке появится – утонем оба». Лукашенко о взаимоотношениях с Путиным

Понимаете, да? То есть у Александра Лукашенко сначала спрашивают об якобы ухудшении его отношений с Путиным, а через несколько минут о внутренних переживаниях президента России, его планах. То, что могут знать только очень близкие друзья.