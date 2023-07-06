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«Я пока даже не задумывался». Лукашенко поделился информацией о выборах в России и Беларуси

06 июля 2023 17:48
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Переход к многополярности уже не остановить ни мирным, ни военным образом. Это одно из заявлений Президента нашей страны, прозвучавшее сегодня, 6 июля, во Дворце Независимости в ответ на вопросы представителей СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особняком стоят вопросы о взаимоотношениях, взаимодействии Александра Лукашенко и Владимира Путина. На фоне событий, связанных с ЧВК.

«Мы в одной лодке. Начнем драться – дырка в лодке появится – утонем оба». Лукашенко о взаимоотношениях с Путиным

Понимаете, да? То есть у Александра Лукашенко сначала спрашивают об якобы ухудшении его отношений с Путиным, а через несколько минут о внутренних переживаниях президента России, его планах. То, что могут знать только очень близкие друзья.

«Я пока даже не задумывался». Лукашенко поделился информацией о выборах в России и Беларуси-1

Вы недавно сказали, что вы и Путин Владимир Владимирович относитесь к поколению уходящих политиков, тем не менее вы планируете принимать участие в президентских выборах в 2025 году?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я пока еще о президентских выборах даже не задумывался, честно, и не планировал. Только в плане рассуждений: «А что будет после меня?» – только в этом ключе. А так я абсолютно ничего не планировал. Вы, наверное, хотели спросить Владимир Владимирович планирует ли, у него же в 2024 году? Но вы знаете, я знаю, вы знаете.

Просто спросила, если Владимир Владимирович уже вам рассказывал, что-нибудь про его план или нет?

«Я пока даже не задумывался». Лукашенко поделился информацией о выборах в России и Беларуси-4

Александр Лукашенко:
Видишь, как сразу перевернули, вот американцы! Я же не говорил, что он мне рассказывал, а просто говорю Наташе, что будет ли Путин принимать участие в выборах, потому что у него выборы раньше на год.

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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