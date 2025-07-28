Даниил Зайко стал победителем чемпионата Европы по тяжёлой атлетике (U-15)

В Испании сильнейших на континенте определяют тяжелоатлеты. Медали разыгрывают спортсмены до 15 и 17 лет. Второй соревновательный день принес белорусской команде золото, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 71-го килограмма среди юниоров на помост выходил наш Даниил Зайко. В рывке в своей лучшей попытке земляк зафиксировал снаряд весом 107 килограммов и занял второе место, незначительно уступив представителю Азербайджана.

В толчке Даниил поэтапно справился со штангой весом 124, 129 и 131 килограмм. На этот раз обойти белоруса смог только спортсмен из России. Но результат нашего тяжелоатлета в двоеборье стал лучшим – 238 килограммов и «золото» юниорского чемпионата Европы.